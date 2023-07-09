В Белгороде прошёл парад собачьих пород

Дождь не помешал проведению четвероногого праздника. Горожане увидели не только парад собачьих пород, но и кинологический фристайл, где животные показывали чудеса дрессировки, а также конкурс костюмов, в котором владельцы собак демонстрировали свои модельерские таланты.