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Posted Вчера, 18:36

Published Вчера, 18:36

Modified Вчера, 18:36

Updated Вчера, 18:36

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В Белгороде прошёл парад собачьих пород

9 июля 2023, 18:36
Фото: https://vk.com/moyosobachedelo31
9 июля в парке Победы состоялся благотворительный фестиваль «Моё собачье дело», в рамках которого провели парад собачьих пород, костюмов и кинологический фристайл.

Дождь не помешал проведению четвероногого праздника. Горожане увидели не только парад собачьих пород, но и кинологический фристайл, где животные показывали чудеса дрессировки, а также конкурс костюмов, в котором владельцы собак демонстрировали свои модельерские таланты.

Также программа включала фотоконкурс, видеоконкурс, розыгрыш денежных призов, мастер-классы, бесплатные ветеринарные консультации, ярмарку изделий для животных и бесплатный скетч-клуб для детей и подростков.

Все средства, собранные на благотворительном фестивале «Моё собачье дело», направят на нужды шебекинских зоозащитных организаций.

Фестиваль проводился при грантовой поддержке министерства по делам молодёжи Белгородской области.

Фото: https://vk.com/moyosobachedelo31
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#Кристина Семенчук#Животные#Выставка собак#Конкурс костюмов#Моё собачье дело#Новости Белгорода#Белгород#Благотворительный фестиваль
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