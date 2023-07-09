В Белгороде прошёл парад собачьих пород

Posted Вчера, 18:36
Published Вчера, 18:36
Modified Вчера, 18:36
Updated Вчера, 18:36
Дождь не помешал проведению четвероногого праздника. Горожане увидели не только парад собачьих пород, но и кинологический фристайл, где животные показывали чудеса дрессировки, а также конкурс костюмов, в котором владельцы собак демонстрировали свои модельерские таланты.
Также программа включала фотоконкурс, видеоконкурс, розыгрыш денежных призов, мастер-классы, бесплатные ветеринарные консультации, ярмарку изделий для животных и бесплатный скетч-клуб для детей и подростков.
Все средства, собранные на благотворительном фестивале «Моё собачье дело», направят на нужды шебекинских зоозащитных организаций.
Фестиваль проводился при грантовой поддержке министерства по делам молодёжи Белгородской области.