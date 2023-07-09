В Белгороде не чинят обрушивающуюся стену дома больше двух месяцев

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
На улице Чумичова, 33а ещё 2-3 месяца назад обрушилась стена. С тех самых пор пролом остаётся на месте. Об этом белгородцы рассказали в соцсетях.
По словам местного жителя, у частного дома отвалился приличный кусок стены. То, что никто не пострадал, — счастливая случайность. Мужчина рассказал, что кучу кирпичей на тротуаре оперативно убрали, а место вокруг огородили. Правда, через несколько дней загораживающая лента порвалась. Спустя время убрали и саму загородку.
С тех пор белгородцам приходится «любоваться» на обрушенную стену. А после очередных дождей разрушение продолжилось — кирпичи снова сыплются. Горожанин уверен, что какие-то меры примут, когда только кто-то пострадает.
Напомним, это не первый разваливающийся дом на улице Чумичова. У дома №24а по этой улице отваливается облицовка. Из-за этого пострадал ребёнок. Девочка получила незначительные травмы.