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В Белгороде не чинят обрушивающуюся стену дома больше двух месяцев

9 июля 2023, 13:02
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Стена на Чумичова, 33а обрушилась 2-3 месяца назад. На тот момент место обрушения оградили, а кирпичи убрали. Забор уже исчез, однако пролом остался на месте. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгород №1. Люди».

На улице Чумичова, 33а ещё 2-3 месяца назад обрушилась стена. С тех самых пор пролом остаётся на месте. Об этом белгородцы рассказали в соцсетях.

По словам местного жителя, у частного дома отвалился приличный кусок стены. То, что никто не пострадал, — счастливая случайность. Мужчина рассказал, что кучу кирпичей на тротуаре оперативно убрали, а место вокруг огородили. Правда, через несколько дней загораживающая лента порвалась. Спустя время убрали и саму загородку.

С тех пор белгородцам приходится «любоваться» на обрушенную стену. А после очередных дождей разрушение продолжилось — кирпичи снова сыплются. Горожанин уверен, что какие-то меры примут, когда только кто-то пострадает.

Напомним, это не первый разваливающийся дом на улице Чумичова. У дома №24а по этой улице отваливается облицовка. Из-за этого пострадал ребёнок. Девочка получила незначительные травмы.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
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