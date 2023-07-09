В Белгороде не чинят обрушивающуюся стену дома больше двух месяцев

По словам местного жителя, у частного дома отвалился приличный кусок стены. То, что никто не пострадал, — счастливая случайность. Мужчина рассказал, что кучу кирпичей на тротуаре оперативно убрали, а место вокруг огородили. Правда, через несколько дней загораживающая лента порвалась. Спустя время убрали и саму загородку.