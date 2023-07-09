В Белгороде больше двух недель ищут мужчину

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В Белгороде больше двух недель назад пропал 44-летний мужчина по имени Сергей Радынский. Где он находится сейчас, неизвестно с 24 июня.
На момент пропажи белгородец был одет в синюю футболку, серые брюки и кроссовки. Сергей — худощавый, русый с сединой. У него серые глаза, рост 177 см.
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Ранее мы писали о пропаже директора ботанического сада НИУ «БелГУ» Виктора Зиновьева. При этом дочери мужчины пришлось обращаться за помощью к губернатору — в полиции она ничего не добилась. Подробности истории можно узнать здесь.