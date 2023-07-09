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В Белгороде больше двух недель ищут мужчину

9 июля 2023, 15:57
Фото: 1MI
Белгородец пропал ещё 24 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. За дело взялся поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Белгороде больше двух недель назад пропал 44-летний мужчина по имени Сергей Радынский. Где он находится сейчас, неизвестно с 24 июня.

На момент пропажи белгородец был одет в синюю футболку, серые брюки и кроссовки. Сергей — худощавый, русый с сединой. У него серые глаза, рост 177 см.

С любой информацией можно бесплатно позвонить в поисковый отряд 88007005452 или 112.

Ранее мы писали о пропаже директора ботанического сада НИУ «БелГУ» Виктора Зиновьева. При этом дочери мужчины пришлось обращаться за помощью к губернатору — в полиции она ничего не добилась. Подробности истории можно узнать здесь.

Фото: https://vk.com/lizaalert_belgorod
Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ
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#Кристина Семенчук#Пропал человек#Поисковый отряд#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область
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