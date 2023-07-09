Тараканы и антисанитария: белгородцы жалуются на летнюю IT-школу

«Воды нет ни помыться, ни попить, тумбочек нет в комнатах, только кровати и шкаф. Как так получилось, что дети с лучшими результатами по знаниям информатики оказались в таком месте? Кому-то Артек, а кому-то вот это — что заслужили», — написала другая жительница региона.