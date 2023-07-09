Тараканы и антисанитария: белгородцы жалуются на летнюю IT-школу

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Родители пожаловались на ужасные условия проживания детей в летней IT-школе. Подростков поселили в общежития с тараканами и антисанитарией.
«Вот в такие условия заселили ребят в „Летней ИТ-школе“. Дети в шоке. Мой ребёнок заснуть в таких условиях не смог (ребята перед сном пытались перебить всех тараканов в комнате, но…), забрали ночью домой. Ребёнок очень хочет быть участником данного мероприятия, мы предложили школьный формат, к большому сожалению, отказали. „Всё для детей““, — поделилась историей одна из обратившихся белгородок.
Как оказалось, поселили подростков в общежитии Старооскольского индустриального колледжа. Именно там проходит смена летней IT-школы. Жалоб от родителей вышло много. Жалуются они не только на тараканов, но и непригодные для проживания условия в целом.
«Воды нет ни помыться, ни попить, тумбочек нет в комнатах, только кровати и шкаф. Как так получилось, что дети с лучшими результатами по знаниям информатики оказались в таком месте? Кому-то Артек, а кому-то вот это — что заслужили», — написала другая жительница региона.
Белгородцы просят губернатора Вячеслава Гладкова обратить внимание на ситуацию. Пока людям ответил глава областного министерства образования Андрей Милёхин. Он объяснил, что перенести IT-школу в Старый Оскол в этом году решили из-за высокого уровня террористической опасности. Площадкой для проведения стал СИТТ. Правда, количество участников увеличилось с 250 до 370. Как оказалось, разместить детей на других площадках трудно — они заняты отселёнными жителями приграничья. Но вопрос чиновники обещают решить.
В течение сегодняшнего дня будет решён вопрос по переселению ребят из общежития Старооскольского техникума технологий и дизайна с последующим проведением дезинсекции и генеральной уборки. Очень жаль, что ребят заселили в неподобающие условия, будут приняты дисциплинарные взыскания к ответственным лицам общежития Старооскольского техникума технологий и дизайна.
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области