Со дна реки в Белгороде подняли 600 кубометров мусора

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Рабочие привели в порядок километр водного пути, и на этом отрезке подняли со дна и собрали на берегах почти 600 м³ мусора, несмотря на небольшое русло водного объекта, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Река Гостёнка или Гостянка протекает по территории Белгорода и Белгородского района, её длина составляет всего 20 км. Сейчас реку приводят в порядок в рамках областной программы по очистке русел рек и прудов.
После завершения работ местные жители оценили их качество и устроило их не всё — сейчас подрядчик устраняет недостатки.
Напомним, в Белгороде вдоль крупнейшей реки — Северского Донца — построят набережную, также благоустройство ждёт и Центральный пляж, примыкающий к реке. На эти цели направят 246 млн рублей. Набережная протянется от улицы Костюкова до Пикник-парка в Белгороде.