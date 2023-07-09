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Со дна реки в Белгороде подняли 600 кубометров мусора

9 июля 2023, 16:21
Фото: Bel.ru
В Белгороде приступили к очистке русла реки Гостёнки, устье которой находится в областном центре. При этом белгородцев не полностью устроил результат работ.

Рабочие привели в порядок километр водного пути, и на этом отрезке подняли со дна и собрали на берегах почти 600 м³ мусора, несмотря на небольшое русло водного объекта, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Река Гостёнка или Гостянка протекает по территории Белгорода и Белгородского района, её длина составляет всего 20 км. Сейчас реку приводят в порядок в рамках областной программы по очистке русел рек и прудов.

После завершения работ местные жители оценили их качество и устроило их не всё — сейчас подрядчик устраняет недостатки.

Напомним, в Белгороде вдоль крупнейшей реки — Северского Донца — построят набережную, также благоустройство ждёт и Центральный пляж, примыкающий к реке. На эти цели направят 246 млн рублей. Набережная протянется от улицы Костюкова до Пикник-парка в Белгороде.

На реконструкцию набережной Северского Донца в Белгороде потратят ещё 246 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Город#Река#Гостёнка#Очистка рек
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