Следователи проверят IT-школу с тараканами в Старом Осколе

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
По словам белгородцев, их детей поселили в общежитие, где царят антисанитария и ползают тараканы, говорится в официальном сообщении ведомства.
Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, устанавливаются все обстоятельства и проверяется достоверность сведений, озвученных родителями школьников и белгородскими СМИ.
На жалобы родителей уже отреагировали старооскольские власти — они пообещали наказать виновных в антисанитарном содержании детей. А региональный министр образования Андрей Милёхин объяснил, что властям пришлось перенести IT-школу в Старый Оскол из-за высокого уровня террористической опасности. Но пообещал решить вопрос с условиями проживания белгородских детей — их должны переселить в другое место в течение суток. По его данным, этим летом в школу записалось 370 человек.