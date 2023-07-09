Следователи проверят IT-школу с тараканами в Старом Осколе

На жалобы родителей уже отреагировали старооскольские власти — они пообещали наказать виновных в антисанитарном содержании детей. А региональный министр образования Андрей Милёхин объяснил, что властям пришлось перенести IT-школу в Старый Оскол из-за высокого уровня террористической опасности. Но пообещал решить вопрос с условиями проживания белгородских детей — их должны переселить в другое место в течение суток. По его данным, этим летом в школу записалось 370 человек.