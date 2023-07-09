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Следователи проверят IT-школу с тараканами в Старом Осколе

9 июля 2023, 17:21
Фото: 1MI
СУ СКР по Белгородской области проведёт доследственную проверку по факту жалоб родителей детей, которые обучаются в летней IT-школе на базе Старооскольского индустриального колледжа.
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Следком

По словам белгородцев, их детей поселили в общежитие, где царят антисанитария и ползают тараканы, говорится в официальном сообщении ведомства.

Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, устанавливаются все обстоятельства и проверяется достоверность сведений, озвученных родителями школьников и белгородскими СМИ.

На жалобы родителей уже отреагировали старооскольские власти — они пообещали наказать виновных в антисанитарном содержании детей. А региональный министр образования Андрей Милёхин объяснил, что властям пришлось перенести IT-школу в Старый Оскол из-за высокого уровня террористической опасности. Но пообещал решить вопрос с условиями проживания белгородских детей — их должны переселить в другое место в течение суток. По его данным, этим летом в школу записалось 370 человек.

Тараканы и антисанитария: белгородцы жалуются на летнюю IT-школу
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#Кристина Семенчук#Общество#Андрей Милёхин#Старый Оскол#Белгородская область#Антисанитария#Тараканы#Летняя IT-школа#Следком
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