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Семь пар заключили брак на понтонной сцене на Везёлке в Белгороде

9 июля 2023, 08:56
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

На плавающей сцене в центре Белгорода поженились семь пар

Церемонии проводились накануне, в День семьи, любви и верности. Фото опубликовали в мэрии Белгорода.

Вчера, 8 июля, в России прошёл День семьи, любви и верности. В этот праздник семь пар узаконили отношения на понтонной сцене на набережной Везёлки в Белгороде. Церемония на этой площадке в 2023 году проводилась впервые. Заявления же в ЗАГС в праздничный день подали 36 пар.

Всего в Белгородской области в День семьи любви и верности поженилась 181 пара. В прошлом году желающих заключить брак в этот день было меньше. Таких пар было 130. Обычно по субботам ЗАГСы регистрируют порядка 100 пар. Всего же в 2022 году в регионе зарегистрировали 11 281 брак.

Ранее сообщалось, что в «красивую» дату 23.03.2023 в Белгороде поженились 23 пары, а в регионе — 84. 11 пар поженились в Белгородском районе, ещё десять — в Старооскольском горокруге.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
181 пара в Белгородской области выбрала для свадьбы День семьи, любви и верности
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Брак#Общество#Город#Набережная#Свадьба#Новости Белгорода#День семьи#Понтонная сцена#Загс#Регистрация брака
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