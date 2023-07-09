Семь пар заключили брак на понтонной сцене на Везёлке в Белгороде

Всего в Белгородской области в День семьи любви и верности поженилась 181 пара. В прошлом году желающих заключить брак в этот день было меньше. Таких пар было 130. Обычно по субботам ЗАГСы регистрируют порядка 100 пар. Всего же в 2022 году в регионе зарегистрировали 11 281 брак.