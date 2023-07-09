Семь пар заключили брак на понтонной сцене на Везёлке в Белгороде

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Published Сегодня, 08:56
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Вчера, 8 июля, в России прошёл День семьи, любви и верности. В этот праздник семь пар узаконили отношения на понтонной сцене на набережной Везёлки в Белгороде. Церемония на этой площадке в 2023 году проводилась впервые. Заявления же в ЗАГС в праздничный день подали 36 пар.
Всего в Белгородской области в День семьи любви и верности поженилась 181 пара. В прошлом году желающих заключить брак в этот день было меньше. Таких пар было 130. Обычно по субботам ЗАГСы регистрируют порядка 100 пар. Всего же в 2022 году в регионе зарегистрировали 11 281 брак.
Ранее сообщалось, что в «красивую» дату 23.03.2023 в Белгороде поженились 23 пары, а в регионе — 84. 11 пар поженились в Белгородском районе, ещё десять — в Старооскольском горокруге.