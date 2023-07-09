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Сбитая ПВО ракета упала на пилораму в Брянской области

9 июля 2023, 17:43
Фото: Telegram-канал "Mash"
Произошёл мощный взрыв, пилорама полностью разрушена. О последствиях события 9 июля рассказал брянский губернатор Александр Богомаз. Момент взрыва попал на видео.
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СВО

9 июля система ПВО сбила две украинские крылатые ракеты над соседней Брянской областью. Несмотря на работу противовоздушной обороны, не обошлось без последствий. Одна из сбитых ракет упала на пилораму. Это произошло в посёлке городского типа Бытошь Дядьковского района.

В результате падения пилорама полностью разрушена — после прилёта последовал мощный взрыв и чёрный дым. Момент падения попал на видео. По информации губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал.

Видео: Telegram-канал "Mash"
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#Кристина Семенчук#Происшествия#СВО#Приграничье#Система ПВО#Разрушения#Ракета#Брянская область#Александр Богомаз#Видео
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