Сбитая ПВО ракета упала на пилораму в Брянской области

9 июля система ПВО сбила две украинские крылатые ракеты над соседней Брянской областью. Несмотря на работу противовоздушной обороны, не обошлось без последствий. Одна из сбитых ракет упала на пилораму. Это произошло в посёлке городского типа Бытошь Дядьковского района.