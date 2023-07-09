Сбитая ПВО ракета упала на пилораму в Брянской области

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
9 июля система ПВО сбила две украинские крылатые ракеты над соседней Брянской областью. Несмотря на работу противовоздушной обороны, не обошлось без последствий. Одна из сбитых ракет упала на пилораму. Это произошло в посёлке городского типа Бытошь Дядьковского района.
В результате падения пилорама полностью разрушена — после прилёта последовал мощный взрыв и чёрный дым. Момент падения попал на видео. По информации губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал.