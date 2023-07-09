На летний отдых в Башкирию увезли 100 юных белгородцев

Ранее сообщалось, что в «Бригантину Белогорье» в Крыму смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны. Отправлять туда детей будут со следующей смены и до 1 июня следующего года. Как тогда пояснил глава региона, этим детям не смогут организовать очное обучение с 1 сентября, однако им хотят помочь, чтобы они вспомнили «глаза учителя вживую».