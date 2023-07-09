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На летний отдых в Башкирию увезли 100 юных белгородцев

9 июля 2023, 08:04
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

100 белгородских детей отправили отдыхать в Башкирию

Белгородских детей продолжают отправлять в летние лагеря по всей стране, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении.
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Дети

Детей из Белгородской области продолжают отправлять в летние лагеря по всей стране. 100 юных белгородец отправились на отдых в Башкирию.

«Очень благодарен главе республики Радию Хабирову за теплоту, гостеприимство. Надеюсь, дети получат большие впечатления и приедут поделятся с нами ими», — поделился губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что в «Бригантину Белогорье» в Крыму смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны. Отправлять туда детей будут со следующей смены и до 1 июня следующего года. Как тогда пояснил глава региона, этим детям не смогут организовать очное обучение с 1 сентября, однако им хотят помочь, чтобы они вспомнили «глаза учителя вживую».

Гладков рассказал о возвращении белгородских детей из других регионов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дети#Общество#Летний отдых#Детский лагерь#Башкирия#Отдых
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