На летний отдых в Башкирию увезли 100 юных белгородцев

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Детей из Белгородской области продолжают отправлять в летние лагеря по всей стране. 100 юных белгородец отправились на отдых в Башкирию.
«Очень благодарен главе республики Радию Хабирову за теплоту, гостеприимство. Надеюсь, дети получат большие впечатления и приедут поделятся с нами ими», — поделился губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, что в «Бригантину Белогорье» в Крыму смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны. Отправлять туда детей будут со следующей смены и до 1 июня следующего года. Как тогда пояснил глава региона, этим детям не смогут организовать очное обучение с 1 сентября, однако им хотят помочь, чтобы они вспомнили «глаза учителя вживую».