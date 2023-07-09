Куда белгородцы смогут сходить 9 июля?

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Сегодня, 9 июля, в Белгороде пройдёт ряд мероприятий в рамках проекта «Белгородское лето». Белгородцев и гостей города ждут музыкальный фестиваль, различные мастер-классы и многое другое.
На понтонной сцене с 20:00 до 22:00 будет играть музыка. В это время будут проходить выступления фестиваля «Везёлка. Живой звук». С 17:00 до 18:00 перед посетителями летнего праздника на рояле сыграет преподаватель детской музыкальной школы Антон Андрющенко. Посмотреть его выступление можно на набережной Везёлки.
На Белгородском Арбате состоится выставка-продажа картин, сувениров ручной работы. На этой же площадке будет антикварный маркет и книгообмен. Прийти туда можно с 18:00 до 21:00. Будет чем заняться и любителям поиграть — с 18:00 до 21:00 на площадке «кинотеатр „Победа“ — Центральный банк» проведут настольные и компьютерные игры, аэрохоккей, пинг-понг и надувной дартс.
Подробнее о грядущих мероприятиях — в афише.