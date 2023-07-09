Куда белгородцы смогут сходить 9 июля?

На Белгородском Арбате состоится выставка-продажа картин, сувениров ручной работы. На этой же площадке будет антикварный маркет и книгообмен. Прийти туда можно с 18:00 до 21:00. Будет чем заняться и любителям поиграть — с 18:00 до 21:00 на площадке «кинотеатр „Победа“ — Центральный банк» проведут настольные и компьютерные игры, аэрохоккей, пинг-понг и надувной дартс.