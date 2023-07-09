Дорогие лук и помидоры: белгородцы снова жалуются на цены в магазинах

«Почему в нашем богатом крае не купить ни овощи, ни фрукты? Лук вчера в „Ленте“ — 179 рублей. И далеко не самого лучшего качества. Помидоры в сетевых магазинах — 200 рублей. За всё лето ни одной ягоды не съешь. Картошка и та 80 рублей — это овощной около дома. На ярмарку и рынок попробуй добраться. А качество какое ужас даже по таким ценам», — написала недовольная жительница региона.