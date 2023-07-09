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Дорогие лук и помидоры: белгородцы снова жалуются на цены в магазинах

9 июля 2023, 14:02
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались губернатору на дорогие овощи

Лук не лучшего качества в супермаркете стоит 179 рублей, а помидоры в сетевых магазинах обойдутся ещё дороже. О проблеме белгородцы пишут на странице губернатора в комментариях.

Белгородцы до сих пор жалуются на дорогие овощи в магазинах, несмотря на то, что «сезон» уже начался. Об этом жители региона пишут на странице губернатора Вячеслава Гладкова в комментариях.

«Почему в нашем богатом крае не купить ни овощи, ни фрукты? Лук вчера в „Ленте“ — 179 рублей. И далеко не самого лучшего качества. Помидоры в сетевых магазинах — 200 рублей. За всё лето ни одной ягоды не съешь. Картошка и та 80 рублей — это овощной около дома. На ярмарку и рынок попробуй добраться. А качество какое ужас даже по таким ценам», — написала недовольная жительница региона.

На проблему отреагировал мэр Валентин Демидов. По его словам, по ценам проведут проверку.

«Спасибо, что сообщили о данной проблеме! В ближайшие дни специалисты будут направлены для проверки», — заявил градоначальник.

Правда, некоторых жалобы удивили. В Старом Осколе, например, как утверждает местная жительница, стоимость овощей ниже.

«Откуда у вас такие цены? Живу в Старом Осколе. Ларьки Грядка, [где продаются — прим. ред.] белгородские помидоры крупные — 99 рублей, баклажаны купила вчера — 79 рублей по акции, перец зелёный — 119 рублей».

Интересно, что, например, на цены на лук белгородцы жалуются далеко не в первый раз. В мае горожан удивил лук по цене апельсинов в магазинах. Тогда мэр Демидов говорил, что причина подорожания лука — период межсезонья, а цены устанавливают поставщики. Сити-менеджер предложил людям ходить на ярмарки вместо магазинов.

Белгородцев удивил лук по цене апельсинов в магазинах
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Белгородская область#Белгород#Цены#Экономика#Лук#Помидоры#Ярмарка#Магазины
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