Дорогие лук и помидоры: белгородцы снова жалуются на цены в магазинах

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Белгородцы до сих пор жалуются на дорогие овощи в магазинах, несмотря на то, что «сезон» уже начался. Об этом жители региона пишут на странице губернатора Вячеслава Гладкова в комментариях.
«Почему в нашем богатом крае не купить ни овощи, ни фрукты? Лук вчера в „Ленте“ — 179 рублей. И далеко не самого лучшего качества. Помидоры в сетевых магазинах — 200 рублей. За всё лето ни одной ягоды не съешь. Картошка и та 80 рублей — это овощной около дома. На ярмарку и рынок попробуй добраться. А качество какое ужас даже по таким ценам», — написала недовольная жительница региона.
На проблему отреагировал мэр Валентин Демидов. По его словам, по ценам проведут проверку.
«Спасибо, что сообщили о данной проблеме! В ближайшие дни специалисты будут направлены для проверки», — заявил градоначальник.
Правда, некоторых жалобы удивили. В Старом Осколе, например, как утверждает местная жительница, стоимость овощей ниже.
«Откуда у вас такие цены? Живу в Старом Осколе. Ларьки Грядка, [где продаются — прим. ред.] белгородские помидоры крупные — 99 рублей, баклажаны купила вчера — 79 рублей по акции, перец зелёный — 119 рублей».
Интересно, что, например, на цены на лук белгородцы жалуются далеко не в первый раз. В мае горожан удивил лук по цене апельсинов в магазинах. Тогда мэр Демидов говорил, что причина подорожания лука — период межсезонья, а цены устанавливают поставщики. Сити-менеджер предложил людям ходить на ярмарки вместо магазинов.