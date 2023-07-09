Белгородцы стали рожать больше двойняшек

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Всего за полгода, с января по июнь включительно, в Белгородской области родились 87 пар двойняшек. Примечательно, что в 2022 году за этот же период было меньшее количество — 72 пары новорождённых.
Но ещё интереснее их имена. Самыми оригинальными выбрали трое двоен: Алису и Василису из Губкинского горокруга, Амелию и Есению из Белгорода и Мухаммада и Мурсалину из Белгородского района.
А чаще всего родители называли детей Александром и Николаем, Михаилом и Татьяной, Данилом и Егором, Ильёй и Викторией.
Напомним, весной 2023 года в Белгородской области родились 23 двойни. Большинство детей, 14 пар, пришлось на первый месяц — март.