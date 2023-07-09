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Белгородцы стали рожать больше двойняшек

9 июля 2023, 16:37
Фото: 1MI
Порой родители выбирают необычные парные имена своим двойняшкам. Среди самых оригинальных выделили новоявленных Мухаммада и Мурсалину, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.
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Дети

Всего за полгода, с января по июнь включительно, в Белгородской области родились 87 пар двойняшек. Примечательно, что в 2022 году за этот же период было меньшее количество — 72 пары новорождённых.

Но ещё интереснее их имена. Самыми оригинальными выбрали трое двоен: Алису и Василису из Губкинского горокруга, Амелию и Есению из Белгорода и Мухаммада и Мурсалину из Белгородского района.

А чаще всего родители называли детей Александром и Николаем, Михаилом и Татьяной, Данилом и Егором, Ильёй и Викторией.

Напомним, весной 2023 года в Белгородской области родились 23 двойни. Большинство детей, 14 пар, пришлось на первый месяц — март.

В Белгородской области за весну родилось 24 пары двойняшек
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Общество#Новорождённые#Двойня#Имена детей
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