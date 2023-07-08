По Белгородской области за сутки выпустили свыше 120 снарядов

Мощный обстрел произошёл утром 8 июля в Шебекино. Есть разрушения и пострадавший мирный житель, его уже отпустили долечиваться домой. Помимо этого, ещё один человек ранен при обстреле Илёк-Пеньковки в Краснояружском районе. Медики оценивают его состояние как стабильное.