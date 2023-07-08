По Белгородской области за сутки выпустили свыше 120 снарядов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
ВСУ 7 июля обстреляли пять районов Белгородской области. Есть разрушения и пострадавшие.
В Белгородском районе под обстрелами были Красный Хутор и Наумовка. По сёлам выпустили семь и два артснаряда соответственно. Обстреляли накануне и Щетиновку: зафиксировано 23 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов.
В Борисовском районе восемь прилётов было на окраине села Богун-Городок. Ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и повреждений нет.
Разрушения были при обстреле Валуйского горокруга. В Леоновке осколками снаряда выбило окна в частном доме. Всего по хутору выпустили девять снарядов.
Ещё один дом пострадал в Казначеевке — в нём выбило окна и посекло кровлю. Также пострадала водонапорная башня. Всего в селе был один прилёт. 13 артснарядов накануне выпустили по хутору Дубровка. Последствий нет.
Мощный обстрел произошёл утром 8 июля в Шебекино. Есть разрушения и пострадавший мирный житель, его уже отпустили долечиваться домой. Помимо этого, ещё один человек ранен при обстреле Илёк-Пеньковки в Краснояружском районе. Медики оценивают его состояние как стабильное.