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По Белгородской области за сутки выпустили свыше 120 снарядов

8 июля 2023, 09:05
Фото: 1MI
фото тематическое
Под обстрелом были пять районов. Основной удар на себя принял Шебекинский горокруг. В результате обстрелов есть двое пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 7 июля обстреляли пять районов Белгородской области. Есть разрушения и пострадавшие.

В Белгородском районе под обстрелами были Красный Хутор и Наумовка. По сёлам выпустили семь и два артснаряда соответственно. Обстреляли накануне и Щетиновку: зафиксировано 23 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов.

В Борисовском районе восемь прилётов было на окраине села Богун-Городок. Ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и повреждений нет.

Разрушения были при обстреле Валуйского горокруга. В Леоновке осколками снаряда выбило окна в частном доме. Всего по хутору выпустили девять снарядов.

Ещё один дом пострадал в Казначеевке — в нём выбило окна и посекло кровлю. Также пострадала водонапорная башня. Всего в селе был один прилёт. 13 артснарядов накануне выпустили по хутору Дубровка. Последствий нет.

Мощный обстрел произошёл утром 8 июля в Шебекино. Есть разрушения и пострадавший мирный житель, его уже отпустили долечиваться домой. Помимо этого, ещё один человек ранен при обстреле Илёк-Пеньковки в Краснояружском районе. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Медики оценили состояние ещё одного пострадавшего при обстреле Белгородской области
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