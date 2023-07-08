Три машины за день опрокинулись в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
За сутки, 7 июля, в регионе в результате аварий опрокинулось три машины. Есть пострадавшие.
Два ДТП произошло в Корочанском районе. На трассе Белгород — М-4 «Дон» — Новороссийск Hyundai Solaris съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали пассажиры 19, 20 и 22 лет. После оказания медпомощи их отпустили.
В тот же день на дороге Яблоново — Большая Халань — Зелёная Дубрава ВАЗ-2114 тоже съехал в кювет и опрокинулся. В больницу попал 61-летний водитель.
Ещё одна авария с опрокидыванием авто произошла накануне в Алексеевском горокруге. Пострадал 52-водитель Renault Premium в составе полуприцепа «Когель». После оказания медпомощи его отпустили домой.
В Старооскольском горокруге 23-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Автомобилист пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.