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Три машины за день опрокинулись в ДТП в Белгородской области

8 июля 2023, 12:55
Фото: 1MI
Ещё один водитель за рулём ВАЗа въехал в дерево. В результате аварий есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Сюжет
ДТП

За сутки, 7 июля, в регионе в результате аварий опрокинулось три машины. Есть пострадавшие.

Два ДТП произошло в Корочанском районе. На трассе Белгород — М-4 «Дон» — Новороссийск Hyundai Solaris съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали пассажиры 19, 20 и 22 лет. После оказания медпомощи их отпустили.

В тот же день на дороге Яблоново — Большая Халань — Зелёная Дубрава ВАЗ-2114 тоже съехал в кювет и опрокинулся. В больницу попал 61-летний водитель.

Ещё одна авария с опрокидыванием авто произошла накануне в Алексеевском горокруге. Пострадал 52-водитель Renault Premium в составе полуприцепа «Когель». После оказания медпомощи его отпустили домой.

В Старооскольском горокруге 23-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Автомобилист пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.

Аварии 7 июляАварии 7 июля
Аварии 7 июляАварии 7 июля
Аварии 7 июляАварии 7 июля
Аварии 7 июля
Фото: ГИБДД Белгородской области
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#Инна Рогова#ДТП#Аварии#Опрокидывание#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район#Старооскольский горокруг#Алексеевский горокруг
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