Три машины за день опрокинулись в ДТП в Белгородской области

Два ДТП произошло в Корочанском районе. На трассе Белгород — М-4 «Дон» — Новороссийск Hyundai Solaris съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали пассажиры 19, 20 и 22 лет. После оказания медпомощи их отпустили.