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Стала известна дата награждения белгородских выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

8 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI

Получивших 100 баллов на ЕГЭ белгородских выпускников наградят в конце июля

Предварительную дату и место проведения церемонии уже выбрали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее стало известно, что несколько выпускников в регионе набрали по 100 баллов сразу по нескольким дисциплинам.
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ЕГЭ

Белгородцы переживают, не оставят ли в этом году без внимания выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Соответствующий вопрос накануне задали губернатору Вячеславу Гладкову.

Глава региона ответил, что награждение действительно планируется провести. Предварительная дата — 21 июля. Церемонию, возможно, проведут в филармонии.

По состоянию на конец июня в Белгородской области насчитали 56 стобалльных работ, выполненных в основной период сдачи ЕГЭ. Наибольшее число отличников было на экзамене по русскому языку.

При этом пятеро выпускников набрали 200 баллов за два предмета. Среди них — теперь уже бывшая ученица школы в Новой Таволжанке Дарья Колесникова.

Известно также, что выпускники из Белгорода, заработавшие пятёрки по всем предметам, получат по 5 тыс. рублей от мэрии. Премией наградят 310 учеников.

Выпускникам в Белгороде заплатят по 5 тысяч рублей за пятёрки по всем предметам
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