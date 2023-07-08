Стала известна дата награждения белгородских выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Белгородцы переживают, не оставят ли в этом году без внимания выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Соответствующий вопрос накануне задали губернатору Вячеславу Гладкову.
Глава региона ответил, что награждение действительно планируется провести. Предварительная дата — 21 июля. Церемонию, возможно, проведут в филармонии.
По состоянию на конец июня в Белгородской области насчитали 56 стобалльных работ, выполненных в основной период сдачи ЕГЭ. Наибольшее число отличников было на экзамене по русскому языку.
При этом пятеро выпускников набрали 200 баллов за два предмета. Среди них — теперь уже бывшая ученица школы в Новой Таволжанке Дарья Колесникова.
Известно также, что выпускники из Белгорода, заработавшие пятёрки по всем предметам, получат по 5 тыс. рублей от мэрии. Премией наградят 310 учеников.