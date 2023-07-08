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Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли по нацпроекту в Белгородской области

8 июля 2023, 08:58
Фото: пресс-служба администрации Грайворонского городского округа
Открытие нового ФАПа в Луговке
ФАП находится Луговке Грайворонского горокруга, сообщили в пресс-службе областного правительства. Ранее медикам приходилось работать в старом здании, которое не соответствовало нормам санитарных правил.

В селе Луговка Грайворонского горокруга открылся современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Это стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Новое медучреждение заменило старое здание, которое было построено ещё в 50-х годах и не соответствовало санитарным нормам. Медицинское оборудование также было устаревшим.

Главный врач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов отметил, что открытие ФАПа является важным шагом в развитии здравоохранения округа и результатом труда многих людей.

Теперь фельдшерско-акушерский пункт планирует принимать пациентов не реже двух раз в месяц. Диспансеризацию по графику будет проводить бригада медиков, включающая терапевта, акушера-гинеколога, хирурга и онколога.

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#Инна Рогова#Фап#Фельдшерско-акушерские пункты#Открытие#Нацпроект#Медицина#Касается каждого#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Луговка
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