Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли по нацпроекту в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В селе Луговка Грайворонского горокруга открылся современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Это стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Новое медучреждение заменило старое здание, которое было построено ещё в 50-х годах и не соответствовало санитарным нормам. Медицинское оборудование также было устаревшим.
Главный врач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов отметил, что открытие ФАПа является важным шагом в развитии здравоохранения округа и результатом труда многих людей.
Теперь фельдшерско-акушерский пункт планирует принимать пациентов не реже двух раз в месяц. Диспансеризацию по графику будет проводить бригада медиков, включающая терапевта, акушера-гинеколога, хирурга и онколога.