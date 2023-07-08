На акции «Сад памяти» в Белгородской области высадили около 1,5 млн саженцев

В Белгородской области подвели итоги весеннего лесокультурного сезона

Кроме высадки в рамках международной акции, в регионе заложили аллею в честь 80-летия Прохоровского танкового сражения. Все работы прошли по плану, отклонений от графика не было, заверили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.