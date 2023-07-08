На акции «Сад памяти» в Белгородской области высадили около 1,5 млн саженцев

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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В Белгородской области продолжаются работы по восстановлению лесов. Проходят они согласно утверждённым планам.
Ранее на совещании в правительстве подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. За этот период заложено более 80 га культур. Осенью планируется провести работы на площади почти в 10 га.
В рамках международной акции «Сад памяти» в текущем году высадку провели на 264 площадках. Общая площадь высаженных сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород составила около 400 гектаров.
В мае этого года под руководством губернатора Вячеслава Гладкова высадили Аллею Памяти из 80 деревьев. Такое число выбрано в честь 80-летия Прохоровского танкового сражения.
Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина отметила, что все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме и в установленные сроки.