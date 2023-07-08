Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Изображение материала

На акции «Сад памяти» в Белгородской области высадили около 1,5 млн саженцев

8 июля 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Белгородской области подвели итоги весеннего лесокультурного сезона

Кроме высадки в рамках международной акции, в регионе заложили аллею в честь 80-летия Прохоровского танкового сражения. Все работы прошли по плану, отклонений от графика не было, заверили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Белгородской области продолжаются работы по восстановлению лесов. Проходят они согласно утверждённым планам.

Ранее на совещании в правительстве подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. За этот период заложено более 80 га культур. Осенью планируется провести работы на площади почти в 10 га.

В рамках международной акции «Сад памяти» в текущем году высадку провели на 264 площадках. Общая площадь высаженных сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород составила около 400 гектаров.

В мае этого года под руководством губернатора Вячеслава Гладкова высадили Аллею Памяти из 80 деревьев. Такое число выбрано в честь 80-летия Прохоровского танкового сражения.

Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина отметила, что все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме и в установленные сроки.

В Центральном парке Белгорода высадят 381 дерево и почти 19 тысяч кустарников
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 91 тыс. растений высадили дополнительно в Белгороде к фестивалю «Река в цвету»Возле ботанического сада в Белгороде высадили тысячу кустов сирениВ Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
#Инна Рогова#Сад памяти#Высадка#Аллея памяти#Саженцы#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Юлия Щедрина
Подпишитесь
Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 08:15
Итоги недели: большой праздник отменили, а белгородцы будут жить в городе-герое?
Сегодня, 08:19
Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе
Сегодня, 07:07
Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили из-за мощного обстрела
Сегодня, 06:02
Указом Путина белгородского добровольца наградили медалью «За отвагу»
Сегодня, 07:52
Медики оценили состояние ещё одного пострадавшего при обстреле Белгородской области
Сегодня, 08:42