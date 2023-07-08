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Из реки Осколец в Белгородской области достали тело мужчины

8 июля 2023, 10:04
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Губкине. Труп обнаружили в месте, не оборудованном для купания, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В Белгородской области утонул мужчина. Происшествие случилось 8 июля в Губкине. Тело мужчины достали из реки Осколец. Обнаружили его в месте, не оборудованном для купания.

Что привело к трагедии, пока неизвестно. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это пятый погибший на водоёме человек с начала купального сезона в Белгородской области. Ранее происшествие случилось в Чернянке: 4 июля из реки Оскол достали тело мужчины.

В целом за 2023 год утонуло десять человек. Ещё четверых удалось спасти.

В МЧС также сообщили, что в отношении почти 30 белгородцев составили административные материалы за купание в запрещённых местах. Некоторые родители оставляли своих детей у водоёмов без присмотра.

Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года
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#Инна Рогова#Утонул#Тело#Труп#Происшествия#Белгородская область#Губкин
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