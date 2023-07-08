Из реки Осколец в Белгородской области достали тело мужчины

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Белгородской области утонул мужчина. Происшествие случилось 8 июля в Губкине. Тело мужчины достали из реки Осколец. Обнаружили его в месте, не оборудованном для купания.
Что привело к трагедии, пока неизвестно. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это пятый погибший на водоёме человек с начала купального сезона в Белгородской области. Ранее происшествие случилось в Чернянке: 4 июля из реки Оскол достали тело мужчины.
В целом за 2023 год утонуло десять человек. Ещё четверых удалось спасти.
В МЧС также сообщили, что в отношении почти 30 белгородцев составили административные материалы за купание в запрещённых местах. Некоторые родители оставляли своих детей у водоёмов без присмотра.