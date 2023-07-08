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Экс-мэру Белгорода Антону Иванову запретили звонки и свидания с родственниками

8 июля 2023, 13:46
Фото: страница Антона Иванова в ВК
Об ограничениях для бывшего градоначальника рассказал его адвокат Михаил Неклюдов. По мнению адвоката, таким образом органы следствия пытаются подавить волю его подзащитного.

Экс-гендиректору Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС, бывшему мэру Белгорода Антону Иванову запретили телефонные звонки и свидания с родственниками. Об этом накануне заявил его адвокат Михаил Неклюдов.

По словам Неклюдова, уже четыре месяца органы следствия не дают Иванову возможности пообщаться даже с малолетним ребёнком.

«Мотивация очень простая — он не сотрудничает со следствием. Я считаю данное отношение органов предварительного следствия способом морального воздействия на человека с целью подавить его волю», — заявил Неклюдов.

Антона Иванова задержали в начале марта, когда он пытался вылететь в Узбекистан. Операция прошла в аэропорту Домодедово. Его подозревали в получении взяток и превышении должностных полномочий.

На этой неделе Антону Иванову продлили арест до 5 сентября. Иванов пытался добиться замены содержания под стражей на домашний арест, но безуспешно.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвоката
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#Инна Рогова#Адвокат#Мэр#Фонд поддержки ижс#Бик#Общество#Белгородская область#Белгород#Антон Иванов
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