Экс-мэру Белгорода Антону Иванову запретили звонки и свидания с родственниками

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Экс-гендиректору Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС, бывшему мэру Белгорода Антону Иванову запретили телефонные звонки и свидания с родственниками. Об этом накануне заявил его адвокат Михаил Неклюдов.
По словам Неклюдова, уже четыре месяца органы следствия не дают Иванову возможности пообщаться даже с малолетним ребёнком.
«Мотивация очень простая — он не сотрудничает со следствием. Я считаю данное отношение органов предварительного следствия способом морального воздействия на человека с целью подавить его волю», — заявил Неклюдов.
Антона Иванова задержали в начале марта, когда он пытался вылететь в Узбекистан. Операция прошла в аэропорту Домодедово. Его подозревали в получении взяток и превышении должностных полномочий.
На этой неделе Антону Иванову продлили арест до 5 сентября. Иванов пытался добиться замены содержания под стражей на домашний арест, но безуспешно.