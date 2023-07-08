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Амфитеатр появится после благоустройства сквера на Харгоре в Белгороде

8 июля 2023, 07:24
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
"Студенческий" сквер

В Белгороде благоустраивают «Студенческий» сквер

Сквер находится на улице Костюкова. По итогам работ здесь также появятся спортивная площадка, малые архитектурные формы, видеонаблюдение. Реконструкцию планируют завершить к сентябрю, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Белгороде продолжается благоустройство «Студенческого» сквера. Находится он на улице Костюкова.

По завершении работ здесь появятся амфитеатр и спортивная площадка, малые архитектурные формы, обустроенные тротуары. Также здесь обновят наружное освещение и установят систему видеонаблюдения.

Работы уже выполнены на 60%. Завершить их планируют к 1 сентября.

Реконструкция проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что в следующем году в Белгородском районе планируют благоустроить парк в Северном, а также дендропарк и сквер в Разумном. Здесь появятся новые арт-объекты, скамейки и освещение, территории озеленят.

Дендропарк и сквер обустроят по нацпроекту под Белгородом
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#Инна Рогова#Благоустройство#Сквер#Харгора#Амфитеатр#Нацпроект#Город#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгородская область#Белгород
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