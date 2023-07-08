Амфитеатр появится после благоустройства сквера на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Белгороде продолжается благоустройство «Студенческого» сквера. Находится он на улице Костюкова.
По завершении работ здесь появятся амфитеатр и спортивная площадка, малые архитектурные формы, обустроенные тротуары. Также здесь обновят наружное освещение и установят систему видеонаблюдения.
Работы уже выполнены на 60%. Завершить их планируют к 1 сентября.
Реконструкция проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что в следующем году в Белгородском районе планируют благоустроить парк в Северном, а также дендропарк и сквер в Разумном. Здесь появятся новые арт-объекты, скамейки и освещение, территории озеленят.