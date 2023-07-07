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Выпускникам в Белгороде заплатят по 5 тысяч рублей за пятёрки по всем предметам

7 июля 2023, 13:12
Денежное поощрение получат 310 ребят. На это выделили 1,6 млн рублей из городского бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Белгорода.

За успехи в учёбе в Белгороде вручат по 5 тыс. рублей выпускникам школ. В нынешнем году премию получат 310 человек. На это выделили 1 млн 550 тыс. рублей из бюджета. Средства на данные цели предусмотрены в городской казне по отрасли «Образование».

Ранее сообщалось, что сразу пять выпускников в Белгородской области стали обладателями 200 баллов за два предмета на ЕГЭ. Всего в регионе зафиксировано более 50 стобалльных работ.

Сколько выпускников в Белгородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов
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