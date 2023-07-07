Выпускникам в Белгороде заплатят по 5 тысяч рублей за пятёрки по всем предметам

За успехи в учёбе в Белгороде вручат по 5 тыс. рублей выпускникам школ. В нынешнем году премию получат 310 человек. На это выделили 1 млн 550 тыс. рублей из бюджета. Средства на данные цели предусмотрены в городской казне по отрасли «Образование».