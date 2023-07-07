Выпускникам в Белгороде заплатят по 5 тысяч рублей за пятёрки по всем предметам

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
За успехи в учёбе в Белгороде вручат по 5 тыс. рублей выпускникам школ. В нынешнем году премию получат 310 человек. На это выделили 1 млн 550 тыс. рублей из бюджета. Средства на данные цели предусмотрены в городской казне по отрасли «Образование».
Ранее сообщалось, что сразу пять выпускников в Белгородской области стали обладателями 200 баллов за два предмета на ЕГЭ. Всего в регионе зафиксировано более 50 стобалльных работ.