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«Всё как раз наоборот»: Гладков рассказал, окна каких школ обклеят бронеплёнкой

7 июля 2023, 20:07
Фото: Midjourney

Вячеслав Гладков рассказал, какие школы обклеят бронеплёнкой в Белгородской области

Защищать от возможных обстрелов учебных учреждений планируют школьников Белгорода и не только. Подробности рассказал губернатор во время прямого эфира.
Сюжет
Дети

В Белгородской области, где это возможно, хотят вернуться к привычному формату обучения — очному. В связи с этим в регионе сейчас продумываются все меры, чтобы обезопасить детей, но без ущерба для учебного процесса и социализации.

Так, окна детских садов и школ до 1 сентября собираются обклеить бронированной плёнкой. Это защитит педагогов и воспитанников от осколков в случае обстрела. Но речь идёт не обо всех учреждениях. Обклеят окна только тех школ и детских садов, которые планируют открыть к очному посещению.

В тех школах, которые находятся в 20-километровой зоне, никто плёнку на сегодняшний день наклеивать не будет. Мы собираемся наклеивать эту плёнку именно в тех школах и детских садах, где будут дети. Конечно же, в первую очередь город Белгород. Не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Закупку специальной плёнки обеспечит белгородский бизнес. Общая сумма трат на всё составит 100 млн рублей. В настоящий момент в регионе разбираются с покупкой, стоимостью материала и доставкой. Глава области уточнил, что вопросов, требующих решений, много.

Окна белгородских школ и детсадов обклеят бронеплёнкой
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#Кристина Семенчук#Дети#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#Бронеплёнка#Подготовка школ#Очное обучение
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