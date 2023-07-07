«Всё как раз наоборот»: Гладков рассказал, окна каких школ обклеят бронеплёнкой

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
В Белгородской области, где это возможно, хотят вернуться к привычному формату обучения — очному. В связи с этим в регионе сейчас продумываются все меры, чтобы обезопасить детей, но без ущерба для учебного процесса и социализации.
Так, окна детских садов и школ до 1 сентября собираются обклеить бронированной плёнкой. Это защитит педагогов и воспитанников от осколков в случае обстрела. Но речь идёт не обо всех учреждениях. Обклеят окна только тех школ и детских садов, которые планируют открыть к очному посещению.
В тех школах, которые находятся в 20-километровой зоне, никто плёнку на сегодняшний день наклеивать не будет. Мы собираемся наклеивать эту плёнку именно в тех школах и детских садах, где будут дети. Конечно же, в первую очередь город Белгород. Не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Закупку специальной плёнки обеспечит белгородский бизнес. Общая сумма трат на всё составит 100 млн рублей. В настоящий момент в регионе разбираются с покупкой, стоимостью материала и доставкой. Глава области уточнил, что вопросов, требующих решений, много.