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Вассерман оценил угрозу взрыва на Запорожской АЭС для территории России

7 июля 2023, 08:18
Фото: 1MI
фото тематическое
По словам депутата, в случае взрыва в большей степени пострадают подконтрольные Украине территории, а не южные регионы РФ. Комментарием Анатолий Вассерман поделился с изданием RostovGazeta.
Сюжет
Взрыв

Украинские источники в последнее время активно распространяли информацию о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Предполагалось, что этот инцидент будет использован для обвинения России в ядерной провокации.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил изданию RostovGazeta, что от возможного взрыва на Запорожской АЭС пострадает больше сама Украина, чем южные регионы России.

Вассерман напомнил, что Украина уже несколько лет говорит о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Он привёл пример Каховской ГЭС, где упорные удары привели к разрушению объекта. По словам депутата, если киевский режим всё же осуществит свои планы, то в первую очередь пострадают те земли, которые сейчас находятся под контролем Украины.

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#Запорожская АЭС#Взрыв#Угроза#Последствия#Спецоперация#СВО#Ростовская область#Украина#Анатолий вассерман
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