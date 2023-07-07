Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Украинские источники в последнее время активно распространяли информацию о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Предполагалось, что этот инцидент будет использован для обвинения России в ядерной провокации.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил изданию RostovGazeta, что от возможного взрыва на Запорожской АЭС пострадает больше сама Украина, чем южные регионы России.
Вассерман напомнил, что Украина уже несколько лет говорит о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Он привёл пример Каховской ГЭС, где упорные удары привели к разрушению объекта. По словам депутата, если киевский режим всё же осуществит свои планы, то в первую очередь пострадают те земли, которые сейчас находятся под контролем Украины.