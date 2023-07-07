Вассерман напомнил, что Украина уже несколько лет говорит о возможном взрыве на Запорожской АЭС. Он привёл пример Каховской ГЭС, где упорные удары привели к разрушению объекта. По словам депутата, если киевский режим всё же осуществит свои планы, то в первую очередь пострадают те земли, которые сейчас находятся под контролем Украины.