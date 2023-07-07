В Москве участники рабочей группы обсудили подготовку III Конгресса молодых ученых

Участники рабочей группы в ходе заседания рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки конгресса. Событие организуют Минобрнауки России, Фонд Росконгресс, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, а также АНО «Национальные приоритеты». В этом году конгресс пройдет с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус», пишет transsibinfo.com.