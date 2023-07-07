В Москве участники рабочей группы обсудили подготовку III Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Участники рабочей группы в ходе заседания рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки конгресса. Событие организуют Минобрнауки России, Фонд Росконгресс, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, а также АНО «Национальные приоритеты». В этом году конгресс пройдет с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус», пишет transsibinfo.com.
Конгресс молодых ученых — 2023 пополнит список ключевых событий, организованных в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом главы государства тематическим десятилетием 2022–2031 годов. В этом году география мероприятий — спутников конгресса существенно расширилась; сообщается, что организаторами проводится активная работа с молодежными лидерами.
Организационные моменты, которые обсуждались в ходе заседания, включали вопросы взаимодействия с представителями СМИ и участниками конгресса, подготовки площадки и разработки программы деловых мероприятий. В числе прочего на встрече обсудили вопросы сотрудничества между странами, реализации противоэпидемических мер и организации мероприятий — спутников конгресса. Также на заседании поговорили о планах по организации круглогодичной постпрограммной работы с участниками конгресса.
В перечень вопросов, включенных в повестку заседания, вошла и программа подготовки визита представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и бизнесменов Friends for Leadership. Сообщается, что в этом году конгресс посетят 150 студентов крупнейших учебных заведений СНГ, стран Азии и Африки, а также государств Латинской Америки. Работа с представителями зарубежных вузов была организована Россотрудничеством.
В 2023 году Конгресс молодых ученых снова станет перспективным объединяющим событием для представителей академической среды. Среди участников молодые ученые — победители конкурсов грантов, учащиеся вузов и школьники, ведущие российские исследователи, а также сотрудники организаций сферы образования, представители органов власти и предприниматели. Информационным партнером конгресса является медиахолдинг 1MI.