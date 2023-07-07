В Белгородской области нет профилактических прививок от менингита

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Местные жители переживают за своих детей из-за вспышки менингококковой инфекции в Екатеринбурге и спрашивают, где можно сделать профилактическую прививку.
В области таких профилактических прививок нет. У нас есть только те вакцины, которые делают для лечения болезни, но это единичные случаи. Я надеюсь, что они не потребуются. Будет потребность — конечно, мы будем их приобретать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в начале июля в Екатеринбурге случилась вспышка менингита, заболели восемь сотрудников распределительного центра Ozon, двое из них скончались — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Остальных сотрудников провакцинировали.
Специалисты подчёркивают, что заразиться менингитом через посылку невозможно — для этого должен быть плотный контакт с носителем инфекции.