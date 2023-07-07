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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

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В Белгородской области нет профилактических прививок от менингита

7 июля 2023, 18:05
Фото: 1MI
Есть лишь препараты, которые применяют для лечения болезни. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира 7 июля.

Местные жители переживают за своих детей из-за вспышки менингококковой инфекции в Екатеринбурге и спрашивают, где можно сделать профилактическую прививку.

В области таких профилактических прививок нет. У нас есть только те вакцины, которые делают для лечения болезни, но это единичные случаи. Я надеюсь, что они не потребуются. Будет потребность — конечно, мы будем их приобретать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в начале июля в Екатеринбурге случилась вспышка менингита, заболели восемь сотрудников распределительного центра Ozon, двое из них скончались — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Остальных сотрудников провакцинировали.

Специалисты подчёркивают, что заразиться менингитом через посылку невозможно — для этого должен быть плотный контакт с носителем инфекции.

Что такое менингококковая инфекция и чем она опасна
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#Кристина Семенчук#Вирус#Менингококковая инфекция#Менингит#Здравоохранение#Прививка#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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