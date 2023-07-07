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Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов

7 июля 2023, 18:52
Фото: Bel.ru
О проблеме стало известно 7 июля во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В Губкине детский кардиолог уволился, а в Старом Осколе врач ушла в декрет.
Девушка, которая работает детским кардиологом в Старом Осколе, находится в декретном отпуске. У нас сейчас детского кардиолога в Старом Осколе, действительно, нет. В Губкине две недели назад уволился детских кардиолог, такое бывает. Мы сейчас из Белгорода будем привозить по графику детских кардиологов и в Губкин, и в Старый Оскол.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона выразил надежду на то, что в Старом Осколе детский кардиолог выйдет на работу немного раньше положенного срока, так как сейчас таким врачам дополнительно доплачивают из областного бюджета.

Чтобы обеспечить жителям Губкина и Старого Оскола доступность медицинских услуг, в качестве временной меры в оба города будут возить детских кардиологов по графику, о котором местным жителям сообщат в детских поликлиниках.

Сейчас Белгородская область ищет детского кардиолога по всей России, уже ведутся переговоры со специалистом в Астрахани.

«Надеюсь, что человек примет решение и приедет к нам», — добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, в июне в Белгороде скончался врач детской областной больницы Николай Сниткин, он заведовал отделением гнойной хирургии.

В белгородском минздраве сообщили о смерти врача детской областной больницы
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Больницы#Врач#Кардиолог#Здравоохранение#Вячеслав Гладков
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