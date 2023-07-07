Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Девушка, которая работает детским кардиологом в Старом Осколе, находится в декретном отпуске. У нас сейчас детского кардиолога в Старом Осколе, действительно, нет. В Губкине две недели назад уволился детских кардиолог, такое бывает. Мы сейчас из Белгорода будем привозить по графику детских кардиологов и в Губкин, и в Старый Оскол.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона выразил надежду на то, что в Старом Осколе детский кардиолог выйдет на работу немного раньше положенного срока, так как сейчас таким врачам дополнительно доплачивают из областного бюджета.
Чтобы обеспечить жителям Губкина и Старого Оскола доступность медицинских услуг, в качестве временной меры в оба города будут возить детских кардиологов по графику, о котором местным жителям сообщат в детских поликлиниках.
Сейчас Белгородская область ищет детского кардиолога по всей России, уже ведутся переговоры со специалистом в Астрахани.
«Надеюсь, что человек примет решение и приедет к нам», — добавил Вячеслав Гладков.
Напомним, в июне в Белгороде скончался врач детской областной больницы Николай Сниткин, он заведовал отделением гнойной хирургии.