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Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года

7 июля 2023, 14:34
Фото: 1MI

Четыре человека утонули в Белгородской области с начала купального сезона

С начала года в регионе при происшествиях на водных объектах погибли девять человек, четверо из них — с начала купального сезона. Нескольких пловцов сотрудникам МЧС удалось спасти, сообщили в региональном правительстве.
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МЧС

Глава белгородского МЧС Сергей Потапов рассказал о происшествиях на воде в 2023 году. С начала лета на водных объектах в регионе погибли четыре человека. Одного отдыхающего удалось спасти. В целом за текущий год зарегистрировали гибель девяти человек и четыре случая, когда людей смогли спасти.

В отношении 28 белгородцев составили административные материалы за купание в запрещённых местах. Более того, стало известно о 39 случаях, когда дети находились у водоёмов без присмотра взрослых. Их тоже наказали составлением соответствующих протоколов.

Один из последних случаев гибели произошёл 4 июля: в Чернянке утонул мужчина. Тело достали из реки Оскол. Его обнаружили в месте, не оборудованном для купания.

Мужчина утонул в реке Оскол в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Купальный сезон#Погибшие#Белгородская область#Сергей потапов#МЧС#Происшествия#Вода#Спасение#Водоёмы#Утонувший
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