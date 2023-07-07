Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года

Глава белгородского МЧС Сергей Потапов рассказал о происшествиях на воде в 2023 году. С начала лета на водных объектах в регионе погибли четыре человека. Одного отдыхающего удалось спасти. В целом за текущий год зарегистрировали гибель девяти человек и четыре случая, когда людей смогли спасти.