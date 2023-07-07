Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Глава белгородского МЧС Сергей Потапов рассказал о происшествиях на воде в 2023 году. С начала лета на водных объектах в регионе погибли четыре человека. Одного отдыхающего удалось спасти. В целом за текущий год зарегистрировали гибель девяти человек и четыре случая, когда людей смогли спасти.
В отношении 28 белгородцев составили административные материалы за купание в запрещённых местах. Более того, стало известно о 39 случаях, когда дети находились у водоёмов без присмотра взрослых. Их тоже наказали составлением соответствующих протоколов.
Один из последних случаев гибели произошёл 4 июля: в Чернянке утонул мужчина. Тело достали из реки Оскол. Его обнаружили в месте, не оборудованном для купания.