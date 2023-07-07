Стало известно о гибели ещё двоих белгородцев в ходе СВО

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Белгородской области почтили память ещё двоих военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Баннер с портретом прапорщика Виталия Власенко появился в Краснояружском районе, а мемориальную доску в честь погибшего Вадима Поши установили в Вейделевке.
Власенко погиб год назад в Краснояружском районе. Прапорщик занимался охраной государственной границы. Баннер в его честь изготовили по инициативе его сослуживцев. Сам военнослужащий родился в Грайворонском округе, но служил под Красной Яругой. Мужчина был награждён орденом Мужества, пишет Telegram-канал «Красная Яруга».
Вадим Поша погиб в феврале 2023 года. В Вейделевке открыли мемориальную доску в его честь. Появилась доска, как и «Парта Героя», в школе, где 24-летний военнослужащий раньше учился. Парень был награждён орденом Мужества, медалью Суворова, медалью «Участнику специальной военной операции», медалью «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы», сообщили в пресс-службе областной думы.