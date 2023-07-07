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Стало известно о гибели ещё двоих белгородцев в ходе СВО

7 июля 2023, 13:29
Фото: t.me/belduma31

Память двоих погибших в СВО военных почтили в Белгородской области

Баннер в честь погибшего прапорщика появился в Краснояружском районе. В Вейделевке тем временем открыли мемориальную доску в память о другом военнослужащем.
Сюжет
СВО

В Белгородской области почтили память ещё двоих военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Баннер с портретом прапорщика Виталия Власенко появился в Краснояружском районе, а мемориальную доску в честь погибшего Вадима Поши установили в Вейделевке.

Власенко погиб год назад в Краснояружском районе. Прапорщик занимался охраной государственной границы. Баннер в его честь изготовили по инициативе его сослуживцев. Сам военнослужащий родился в Грайворонском округе, но служил под Красной Яругой. Мужчина был награждён орденом Мужества, пишет Telegram-канал «Красная Яруга».

Вадим Поша погиб в феврале 2023 года. В Вейделевке открыли мемориальную доску в его честь. Появилась доска, как и «Парта Героя», в школе, где 24-летний военнослужащий раньше учился. Парень был награждён орденом Мужества, медалью Суворова, медалью «Участнику специальной военной операции», медалью «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы», сообщили в пресс-службе областной думы.

Фото: t.me/krasnaya_yaruga31
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#Наталья Корявых#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Вейделевка#Спецоперация#Память#Военнослужащие#Гибель#Мемориальная доска#Парта героя
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