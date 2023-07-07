Стало известно о гибели ещё двоих белгородцев в ходе СВО

Вадим Поша погиб в феврале 2023 года. В Вейделевке открыли мемориальную доску в его честь. Появилась доска, как и «Парта Героя», в школе, где 24-летний военнослужащий раньше учился. Парень был награждён орденом Мужества, медалью Суворова, медалью «Участнику специальной военной операции», медалью «За службу в войсках радиоэлектронной борьбы», сообщили в пресс-службе областной думы.