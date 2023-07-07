Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Изображение материала

Селекционеры в Орле вывели новый сорт вишни

7 июля 2023, 13:53
Фото: ФГБНУ ВНИИСПК (плодово-ягодная станция)
Сорту пока ещё не дали название. Однако селекционеры заверили, что ягоды вкусные, пишет «Орелtimes».

Сотрудники научно-исследовательского института по селекции плодовых культур в Орле разработали новый сорт вишни. Фотографии этой ягоды опубликованы на официальном сайте учреждения.

Новому сорту пока не присвоено имя. На помологической комиссии, которая прошла в институте, были определены основные характеристики ягод и плодов. Среди них такие важные параметры, как вкус, внешний вид, морозостойкость, урожайность и склонность к болезням.

По словам представителей института, новый сорт обладает отличным вкусом и привлекательным внешним видом. Другие характеристики будут известны после того, как сорт пройдёт государственную экспертизу.

Издание напоминает, что на научно-производственных площадях «Плодовки» выращивается более 50 разных сортов вишни на площади более 20 гектаров. Один из них — «Путинка», который, по мнению специалистов, обладает превосходным вкусом и востребован на рынке. В прошлом году институт собрал более 30 тонн ягод вишни.

Морозостойкий сорт хурмы вывел селекционер в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Евгений Савченко пообещал поддержку белгородским садоводам-селекционерам
#Вишня#Селекционеры#Новый сорт#Общество#Орловская область
Подпишитесь
Два дома и водонапорная башня пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 14:55
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
Сегодня, 09:59
У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста
Сегодня, 08:09
Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД
Сегодня, 13:37
Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ
Сегодня, 14:22
Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?
Сегодня, 14:54