Селекционеры в Орле вывели новый сорт вишни

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сотрудники научно-исследовательского института по селекции плодовых культур в Орле разработали новый сорт вишни. Фотографии этой ягоды опубликованы на официальном сайте учреждения.
Новому сорту пока не присвоено имя. На помологической комиссии, которая прошла в институте, были определены основные характеристики ягод и плодов. Среди них такие важные параметры, как вкус, внешний вид, морозостойкость, урожайность и склонность к болезням.
По словам представителей института, новый сорт обладает отличным вкусом и привлекательным внешним видом. Другие характеристики будут известны после того, как сорт пройдёт государственную экспертизу.
Издание напоминает, что на научно-производственных площадях «Плодовки» выращивается более 50 разных сортов вишни на площади более 20 гектаров. Один из них — «Путинка», который, по мнению специалистов, обладает превосходным вкусом и востребован на рынке. В прошлом году институт собрал более 30 тонн ягод вишни.