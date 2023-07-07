Селекционеры в Орле вывели новый сорт вишни

Издание напоминает, что на научно-производственных площадях «Плодовки» выращивается более 50 разных сортов вишни на площади более 20 гектаров. Один из них — «Путинка», который, по мнению специалистов, обладает превосходным вкусом и востребован на рынке. В прошлом году институт собрал более 30 тонн ягод вишни.