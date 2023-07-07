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С водоканала взыскали 2,2 млн рублей долга в белгородский бюджет за аренду земли

7 июля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Иск в суд подало министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Решение может быть обжаловано.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке судебных дел, региональное министерство имущественных и земельных отношений обратилось в Арбитражный суд Белгородской области к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство попросило взыскать 3,2 млн рублей. В документах сказано, что долг накопился за аренду земельных участков с октября 2017 года по январь 2018 год.

Изучив документы дела, суд взыскал с Белоблводоканала в бюджет Белгородской области 2,2 млн рублей долга по договору аренды земельных участков и 258 тысяч рублей неустойки. В остальной части иска суд отказал.

Также водоканал должен заплатить в доход федерального бюджета 35 тысяч рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

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#Кристина Семенчук#Водоканал#Суд#Аренда#Долг#Земельные участки#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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