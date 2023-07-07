С водоканала взыскали 2,2 млн рублей долга в белгородский бюджет за аренду земли

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Согласно картотеке судебных дел, региональное министерство имущественных и земельных отношений обратилось в Арбитражный суд Белгородской области к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство попросило взыскать 3,2 млн рублей. В документах сказано, что долг накопился за аренду земельных участков с октября 2017 года по январь 2018 год.
Изучив документы дела, суд взыскал с Белоблводоканала в бюджет Белгородской области 2,2 млн рублей долга по договору аренды земельных участков и 258 тысяч рублей неустойки. В остальной части иска суд отказал.
Также водоканал должен заплатить в доход федерального бюджета 35 тысяч рублей государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.