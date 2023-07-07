С водоканала взыскали 2,2 млн рублей долга в белгородский бюджет за аренду земли

Согласно картотеке судебных дел, региональное министерство имущественных и земельных отношений обратилось в Арбитражный суд Белгородской области к ГУП «Белоблводоканал». Ведомство попросило взыскать 3,2 млн рублей. В документах сказано, что долг накопился за аренду земельных участков с октября 2017 года по январь 2018 год.