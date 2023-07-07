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Против избивших охранника белгородских подростков завели уголовное дело

7 июля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Уголовное дело на молодых людей возбудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном СК.

На подростков, которые избили охранника магазина в Белгороде, завели уголовное дело. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Как установили следователи, 16-летние парни 4 июля зашли в продуктовый магазин, где поругались с 57-летним охранником. Последний попросил их покинуть торговую точку. На улице обвиняемые начали избивать мужчину — били руками и ногами в область лица и головы. Пострадавшего госпитализировали.

Избиение попало на камеры — так парней и вычислили. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. Более того, в СК дадут оценку действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, охранник поймал парней на краже. Их разбирательства переросли в потасовку на улице.

В Белгороде задержали подростков, избивших охранника магазина
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Происшествия#Охранник#Подростки#Ск#Избиение#Новости Белгорода
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