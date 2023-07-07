Против избивших охранника белгородских подростков завели уголовное дело

Как установили следователи, 16-летние парни 4 июля зашли в продуктовый магазин, где поругались с 57-летним охранником. Последний попросил их покинуть торговую точку. На улице обвиняемые начали избивать мужчину — били руками и ногами в область лица и головы. Пострадавшего госпитализировали.