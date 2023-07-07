Против избивших охранника белгородских подростков завели уголовное дело

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
На подростков, которые избили охранника магазина в Белгороде, завели уголовное дело. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Как установили следователи, 16-летние парни 4 июля зашли в продуктовый магазин, где поругались с 57-летним охранником. Последний попросил их покинуть торговую точку. На улице обвиняемые начали избивать мужчину — били руками и ногами в область лица и головы. Пострадавшего госпитализировали.
Избиение попало на камеры — так парней и вычислили. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. Более того, в СК дадут оценку действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Напомним, охранник поймал парней на краже. Их разбирательства переросли в потасовку на улице.