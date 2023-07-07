После мощного ливня брянцы устроили заплыв в огромной луже

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Брянске после сильного дождя двое мужчин устроили заплыв в огромной луже рядом с затопленным автомобилем. Очевидцы сняли видео этой забавы и поделились им в социальных сетях.
Некоторые пользователи Сети одобрили такой необычный способ развлечения отважных пловцов. В то же время другие отметили, что проблема с состоянием водостоков всё ещё остаётся значительной для города, несмотря на проведение дорожных работ, пишет издание.
Накануне после грозы в Брянске была затоплена дорога на улице Куйбышева, а на других улицах несколько автомобилей оказались под водой.
Напомним, что в ещё одном регионе ЦФО после сильных дождей установили таблички «Купание запрещено». С юмором к ситуации отнеслись жители Орловской области.