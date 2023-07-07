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После мощного ливня брянцы устроили заплыв в огромной луже

7 июля 2023, 11:52
Фото: "Брянские новости"
кадр из видео
На город обрушился ливень, после которого остались большие лужи. Некоторые брянцы решили не упускать возможность и устроили заплыв, пишут «Брянские новости».

В Брянске после сильного дождя двое мужчин устроили заплыв в огромной луже рядом с затопленным автомобилем. Очевидцы сняли видео этой забавы и поделились им в социальных сетях.

Некоторые пользователи Сети одобрили такой необычный способ развлечения отважных пловцов. В то же время другие отметили, что проблема с состоянием водостоков всё ещё остаётся значительной для города, несмотря на проведение дорожных работ, пишет издание.

Накануне после грозы в Брянске была затоплена дорога на улице Куйбышева, а на других улицах несколько автомобилей оказались под водой.

Напомним, что в ещё одном регионе ЦФО после сильных дождей установили таблички «Купание запрещено». С юмором к ситуации отнеслись жители Орловской области.

«Купание запрещено»: после дождей на орловских дорогах появились необычные таблички
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#Лужи#Заплыв#Ливень#Общество#Нарочно не придумаешь#Брянская область
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