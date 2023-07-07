Полпред президента в ЦФО Щёголев приедет в Белгород 12 июля

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Белгород 12 июля, в день годовщины Прохоровского сражения, посетит полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. По данным источника, в этот день в регион приедут и главы соседних областей.
Интересно, что губернатор Вячеслав Гладков ранее отменил массовые мероприятия в день годовщины «из-за сложной оперативной обстановки». Несмотря на это, посетить памятные места беспрепятственно смогут все желающие.
О том, что массовые мероприятия в регионе решили отменить, стало известно в начале июля. Власти готовили к 12 июля масштабный праздник, но провести его не выйдет. Причиной стала текущая ситуация.
Напомним, Щёголев с рабочим визитом приезжал в Белгородскую область и в прошлом году, как раз 12 июля. Тогда он вместе с Гладковым в том числе осмотрел ход восстановительных работ в домах, которые пострадали при обстреле 3 июля.