Полпред президента в ЦФО Щёголев приедет в Белгород 12 июля

Напомним, Щёголев с рабочим визитом приезжал в Белгородскую область и в прошлом году, как раз 12 июля. Тогда он вместе с Гладковым в том числе осмотрел ход восстановительных работ в домах, которые пострадали при обстреле 3 июля.