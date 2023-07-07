По сценарию белгородца снимут фильм или сериал для телеканала СТС

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Как рассказывает сам сотрудник БелГУ Евгений Толмачёв, сценарий он написал по мотивам собственного рассказа «Жизнь после вуза». Работу он отправил в «Национальную Медиа Группу». Идея белгородца вызвала интерес у продюсеров телевизионных проектов телекомпании СТС.
В моей повести, переложенной на киноязык, появилась любовная линия, неожиданные повороты. Есть и юмор, и вопросы, над которыми невольно задумываешься. На протяжении недели и днём, и ночью работал над сценарной заявкой. Рад, что недавнее обучение у признанных мастеров в «Переделкино» не прошло даром,
— отметил писатель.
Евгений Толмачёв работает в департаменте информационной политики Белгородского госуниверситета, в свободное время увлекается прозой. В 2021 году молодой автор получил грант Министерства культуры РФ на издание книги.