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По сценарию белгородца снимут фильм или сериал для телеканала СТС

7 июля 2023, 15:12
Фото: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»
Белгородский писатель Евгений Толмачёв стал одним из победителей всероссийского проекта литературы и кино «Адаптация». Его сценарий вызвал интерес у продюсеров телевизионных проектов телеканала. Об этом сообщает Telegram-канал «Пегасий БелГУ».

Как рассказывает сам сотрудник БелГУ Евгений Толмачёв, сценарий он написал по мотивам собственного рассказа «Жизнь после вуза». Работу он отправил в «Национальную Медиа Группу». Идея белгородца вызвала интерес у продюсеров телевизионных проектов телекомпании СТС.

В моей повести, переложенной на киноязык, появилась любовная линия, неожиданные повороты. Есть и юмор, и вопросы, над которыми невольно задумываешься. На протяжении недели и днём, и ночью работал над сценарной заявкой. Рад, что недавнее обучение у признанных мастеров в «Переделкино» не прошло даром,

— отметил писатель.

Евгений Толмачёв работает в департаменте информационной политики Белгородского госуниверситета, в свободное время увлекается прозой. В 2021 году молодой автор получил грант Министерства культуры РФ на издание книги.

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