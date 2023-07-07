По сценарию белгородца снимут фильм или сериал для телеканала СТС

Как рассказывает сам сотрудник БелГУ Евгений Толмачёв, сценарий он написал по мотивам собственного рассказа «Жизнь после вуза». Работу он отправил в «Национальную Медиа Группу». Идея белгородца вызвала интерес у продюсеров телевизионных проектов телекомпании СТС.