Окна белгородских школ протестировали на устойчивость к осколкам и пулям

Ранее уже сообщалось, что общеобразовательные учреждения обклеят бронеплёнкой. Гладков тогда рассказал, что с помощью Росгвардии власти выберут наиболее эффективную в защите плёнку. Квадратуру необходимой плёнки уже посчитали. Несмотря на то, что это дорогостоящий материал, глава региона уверен, что это необходимо сделать.