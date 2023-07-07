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Окна белгородских школ протестировали на устойчивость к осколкам и пулям

7 июля 2023, 06:44
Фото: 1MI
Для защиты окон в образовательных учреждениях в регионе закупят противоударную плёнку. Ею до 1 сентября обклеят все школы и детсады, находящиеся на приграничных территориях в пределах двадцатикилометровой зоны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

В Белгородской области протестировали стеклопакеты, оставшиеся после ремонта школ. Росгвардейцы проверили, как они держатся при попадании осколков и появлении пулевых отверстий.

«Мы понимаем, какую плёнку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей, в случае если будет происходить сложная ситуация, и чтобы не было разлёта осколков, которые могут нанести травму», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Плёнку закупит белгородский бизнес на сумму в 100 млн рублей. Ею обклеят все школы и детсады в приграничье, которые находятся в пределах двадцатикилометровой зоны.

Ранее уже сообщалось, что общеобразовательные учреждения обклеят бронеплёнкой. Гладков тогда рассказал, что с помощью Росгвардии власти выберут наиболее эффективную в защите плёнку. Квадратуру необходимой плёнки уже посчитали. Несмотря на то, что это дорогостоящий материал, глава региона уверен, что это необходимо сделать.

Окна белгородских детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дети#Безопасность#Приграничье#Школы#Детсады#Плёнка#Окна#Бронеплёнка
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