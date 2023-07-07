Окна белгородских школ протестировали на устойчивость к осколкам и пулям

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Белгородской области протестировали стеклопакеты, оставшиеся после ремонта школ. Росгвардейцы проверили, как они держатся при попадании осколков и появлении пулевых отверстий.
«Мы понимаем, какую плёнку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей, в случае если будет происходить сложная ситуация, и чтобы не было разлёта осколков, которые могут нанести травму», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Плёнку закупит белгородский бизнес на сумму в 100 млн рублей. Ею обклеят все школы и детсады в приграничье, которые находятся в пределах двадцатикилометровой зоны.
Ранее уже сообщалось, что общеобразовательные учреждения обклеят бронеплёнкой. Гладков тогда рассказал, что с помощью Росгвардии власти выберут наиболее эффективную в защите плёнку. Квадратуру необходимой плёнки уже посчитали. Несмотря на то, что это дорогостоящий материал, глава региона уверен, что это необходимо сделать.