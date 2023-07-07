Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Обследование проводило БГТУ им. Шухова. Эксперты оттуда уже составили экспертное заключение, следующий этап — разработка рабочей документации капремонта купола котельной.
Обсуживающая крышную котельную организация произвела очистку помещений котельной, демонтаж повреждённого оборудования и оценку стоимости восстановления котельного оборудования. На материалы и монтаж потребуется 6 661 тыс. рублей.
пресс-служба мэрии Белгорода
Сейчас, по данным мэрии, готовится общая смета по видам восстановительных работ. Вопрос, за чьи деньги будет проводиться ремонт, находится ещё в разработке. Будут ли взыскивать средства на восстановление с потенциальных виновных через суд — пока неизвестно.