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Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД

7 июля 2023, 13:37
Фото: Bel.ru

В мэрии назвали необходимую на ремонт горевшей многоэтажки в Белгороде сумму

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, эксперты оценили ущерб от пожара 17 июня в здании на Свято-Троицком бульваре. По их подсчётам, ремонт уничтоженного огнём купола обойдётся в 6,6 млн рублей.
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Пожар

Обследование проводило БГТУ им. Шухова. Эксперты оттуда уже составили экспертное заключение, следующий этап — разработка рабочей документации капремонта купола котельной.

Обсуживающая крышную котельную организация произвела очистку помещений котельной, демонтаж повреждённого оборудования и оценку стоимости восстановления котельного оборудования. На материалы и монтаж потребуется 6 661 тыс. рублей.
пресс-служба мэрии Белгорода

Сейчас, по данным мэрии, готовится общая смета по видам восстановительных работ. Вопрос, за чьи деньги будет проводиться ремонт, находится ещё в разработке. Будут ли взыскивать средства на восстановление с потенциальных виновных через суд — пока неизвестно.

Напомним, пожар в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. В МЧС сообщили, что причиной ЧП стало «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования».

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