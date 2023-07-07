Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД

Сейчас, по данным мэрии, готовится общая смета по видам восстановительных работ. Вопрос, за чьи деньги будет проводиться ремонт, находится ещё в разработке. Будут ли взыскивать средства на восстановление с потенциальных виновных через суд — пока неизвестно.