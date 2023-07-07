Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ

Напомним, Виктор Зиновьев перестал выходить на связь ещё с 28 мая. Его поиски продолжаются. В день пропажи пенсионер вышел из дома и не вернулся. Информацию о поисках сообщали как и в группе отряда «Лиза Алерт», который занимается поисками исчезнувших людей, так и в Telegram-канале БелГУ «Пегасий». Есть у пропавшего пожилого мужчины и особая примета — у него отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.