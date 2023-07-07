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Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ

7 июля 2023, 14:22
Фото: 1MI

Белгородцы не могут добиться помощи от полиции в поиске пропавшего директора ботсада

Дочь пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ Виктора Зиновьева обратилась к губернатору и попросила оказать содействие в поисках мужчины. Добиться помощи от полиции не вышло, написала женщина в комментариях.
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Пропажа

Дочь пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ Виктора Зиновьева обратилась к губернатору: она просит оказать содействие в поисках отца. Помощи от правоохранительных органов ей дождаться так и не удалось. Жители посёлка Шебекинский вынуждены искать пенсионера сами.

«Мы обратились в шебекинскую полицию 28 мая, но на поиски они не выехали. Сейчас жителями посёлка Шебекинский были организованы самостоятельные поиски и найдены его вещи! Мы не можем дозвониться и вызвать полицию!» — пишет Надежда Зиновьева.

Пока на обращение жительницы региона отреагировал только глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Чиновник попросил Надежду дать ему её контактный телефон.

Напомним, Виктор Зиновьев перестал выходить на связь ещё с 28 мая. Его поиски продолжаются. В день пропажи пенсионер вышел из дома и не вернулся. Информацию о поисках сообщали как и в группе отряда «Лиза Алерт», который занимается поисками исчезнувших людей, так и в Telegram-канале БелГУ «Пегасий». Есть у пропавшего пожилого мужчины и особая примета — у него отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Пропавшего в конце мая первого директора ботсада БелГУ до сих пор не нашли
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Виктор Зиновьев#Пропал#Пропажа#Общество#Происшествия#Полиция#Поиски#Лиза Алерт#Ботсад#БелГУ
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