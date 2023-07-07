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На ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде выделили ещё 33,7 млн рублей

7 июля 2023, 09:41
Фото: 1MI
В настоящее время городские власти ищут подрядчика. Примечательно, что выполнить все работы, судя по проекту договора, должны до 31 марта 2024 года.
Сюжет
Дороги

Согласно документам госзакупок, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет компанию, которая проведёт ремонт автодорог к парку аттракционов в областном центре (третий этап).

Максимально на работы из городского бюджета выделили 33,7 млн рублей. Отремонтировать должны два участка: пересечение ул. Корочанская — ул. Серафимовича и пересечение ул. Корочанская — ул. Производственная.

В рамках работ подрядчик должен отремонтировать асфальтобетонное покрытие, переустроить сети газопровода, перенести сети электропередач и нанести разметку проезжей части термопластиком.

К ремонту приступят с даты заключения контракта, а завершить должны до 31 марта 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 13 июля.

Напомним, на вторую очередь ремонта данных участков планировали выделить 58 млн рублей. Рабочим предстоит выполнить подготовительные работы, отремонтировать асфальтобетонное покрытие, а также установить светофоры.

На ремонт дорог к парку аттракционов в Белгороде потратят ещё 58 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Парк аттракционов#Ремонт#Дороги#Госзакупки#Подрядчик#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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