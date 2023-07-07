На ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде выделили ещё 33,7 млн рублей

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Published Сегодня, 09:41
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Согласно документам госзакупок, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет компанию, которая проведёт ремонт автодорог к парку аттракционов в областном центре (третий этап).
Максимально на работы из городского бюджета выделили 33,7 млн рублей. Отремонтировать должны два участка: пересечение ул. Корочанская — ул. Серафимовича и пересечение ул. Корочанская — ул. Производственная.
В рамках работ подрядчик должен отремонтировать асфальтобетонное покрытие, переустроить сети газопровода, перенести сети электропередач и нанести разметку проезжей части термопластиком.
К ремонту приступят с даты заключения контракта, а завершить должны до 31 марта 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 13 июля.
Напомним, на вторую очередь ремонта данных участков планировали выделить 58 млн рублей. Рабочим предстоит выполнить подготовительные работы, отремонтировать асфальтобетонное покрытие, а также установить светофоры.