Как изменилась Омская область с приходом нового врио губернатора Хоценко

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Благодаря Хоценко все военнослужащие из Омской области, которые находятся на боевом слаживании, получают выплаты в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, им предоставлена возможность пройти реабилитацию в санаториях на территории Кавминвод. Об этом пишет gorod55.ru.
Особое внимание уделяется отправке гуманитарной помощи, при этом Виталий Хоценко лично участвует в этой работе.
Помощь получают и другие категории граждан, в том числе жители Чистоозерья и других пострадавших от пожаров населенных пунктов. Для каждого предусмотрели 150 тысяч рублей в качестве материальной поддержки.
Врио губернатора не забывает и о сфере образования. Во время первой своей поездки он посетил площадки в Омске, на которых идет строительство двух школ. В дальнейшем ему удалось получить поддержку федерального центра, в частности, для создания новых социальных объектов по нацпроектам.
Вместе с этим планируется провести ремонт 19 школ на выделенные Хоценко два миллиарда рублей. В программу модернизации впервые включены загородные детские лагеря.
За последние три месяца врио губернатора принял несколько важных решений, чтобы помочь сельской местности и ее жителям. А ведь 26,5% населения региона живет в селах, что выше среднего для всей страны показателя в 25%.
Сам Виталий Хоценко в рамках рабочих визитов посещает сельские территории, предприятия агропромышленного комплекса и инспектирует то, как продвигается реализация нацпроектов.
В регионе закупят 150 автобусов на сумму 700 миллионов рублей. Их выведут на маршруты, которые свяжут села с другими территориями. Благодаря этому решению автобусный парк будет обновлен на 90%.
Кроме того, за время управления регионом Виталий Хоценко передал 46 новых школьных автобусов сельским школам, распределив их по 30 районам.
По предложению руководителя региона, будут обновлены пешеходные переходы возле школ в 24 районах. На это выделено 80,5 миллиона рублей.
Для борьбы с пробками и автоавариями планируется внедрить специальную систему управления городским транспортом.
Еще 1,5 миллиарда рублей пойдут на благоустройство областного центра в 2023 году. Губернатор подчеркнул важность разработки единого подхода к этому вопросу и заявил о необходимости учитывать мнения горожан при реализации проектов.
В ходе встречи с министром финансов Антоном Силуановым было достигнуто соглашение о выделении федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек.
Кроме того, в Омске планируется построить единый детский инфекционный центр на Левобережье, он должен начать работу в 2027 году.
Это лишь несколько из многочисленных планов, которые Виталий Хоценко намерен осуществить на своем посту. В регионе будут созданы предприятия по переработке леса, а также тепличный комплекс на площади 60 гектаров.
Добавим, что у Хоценко есть большой управленческий опыт, который помогает ему на новому посту. Он занимал ответственные посты в органах государственной власти в
Ямало-Ненецком АО и на Ставрополье, важный этап в жизни связан с деятельностью в должности председателя правительства ДНР. А ранее он становился финалистом конкурса «Лидеры России».
«Главное на любой территории — это жители», — подчеркивал новый глава региона в самом начале работы на своем посту.
#Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко