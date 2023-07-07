Как изменилась Омская область с приходом нового врио губернатора Хоценко

Врио губернатора не забывает и о сфере образования. Во время первой своей поездки он посетил площадки в Омске, на которых идет строительство двух школ. В дальнейшем ему удалось получить поддержку федерального центра, в частности, для создания новых социальных объектов по нацпроектам.