Экс-мэра под стражей, приговор для Фуглаева и «нехорошее число» обсуждали белгородцы

6 марта господина Иванова задержали в аэропорту Домодедово, когда он пытался вылететь из России в Узбекистан. Как позже объяснил фигурант уголовного дела, в другую страну он выезжал по рабочим вопросам — по теме экспорта удобрений, производимых в Белгородской области.