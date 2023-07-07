Экс-мэра под стражей, приговор для Фуглаева и «нехорошее число» обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов не смог добиться домашнего ареста. Суд отклонил апелляционную жалобу бывшего чиновника. Слушание проходило 7 июля.
Экс-гендиректору Белгородской ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС, бывшему главе администрации Белгорода Иванову продлили арест 5 июля. Согласно постановлению Свердловского районного суда, он будет находиться под стражей как минимум до 5 сентября.
Дело против бывшего директора БИКа возбудили по статье за получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Если вину Иванова удастся доказать, то ему грозит до 15 лет колонии.
В июне бывшего сити-менеждера обвинили в новых взятках. А ещё среди статей есть превышение должностных полномочий.
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии. Его признали виновным в мошенничестве. Приговор вынес Октябрьский районный суд Белгорода.
Судили господина Фуглаева по нескольким статьям. По факту хищения 70 млн рублей бывшего депутата приговорили к трём годам колонии и штрафу. По факту хищения 170 млн рублей — к трём годам и шести месяцам. Совокупное наказание составило пять лет шесть месяцев колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей.
Ранее Сергей Фуглаев в суде заявил, что вину он полностью признаёт и в содеянном раскаивается. Прокурор спрашивал у него, каким образом возник мотив обмануть налоговую, на что фигурант дела заявил, что он «ошибся и запутался».
В прошлом году в ФСБ рассказали, как экс-депутату удалось похитить 145 млн рублей из бюджета. Выяснилось, что Фуглаев в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.
В мэрии назвали сумму, необходимую на ремонт горевшей многоэтажки в Белгороде. Пожар произошёл 17 июня на Свято-Троицком бульваре. По подсчётам чиновников, на материалы и монтаж потребуется 6 661 тыс. рублей, или 6,6 млн рублей.
Обследование проводил БГТУ им. Шухова. Эксперты составили заключение, затем им нужно разработать рабочую документацию капремонта купола котельной. Пока готовится общая смета по видам восстановительных работ. За чей счёт будут восстанавливать купол элитного дома, остаётся вопросом.
Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Обошлось без пострадавших. Огонь не затронул квартиры, пострадало только техническое помещение.