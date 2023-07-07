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Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии

7 июля 2023, 09:59
Фото: 1MI
Обвиняемого в мошенничестве и обмане налоговой Сергея Фуглаева признали виновным. Приговор вынес Октябрьский районный суд Белгорода: на его принятие потребовалось полчаса.
Сюжет
Штраф

Напомним, что Сергея Фуглаева судили по нескольким статьям. Так, по ст. 159 ч. 4 УК РФ и по факту хищения 70 млн рублей Фуглаева приговорили к лишению свободы сроком на три года. Также бизнесмену назначили штраф в 500 тыс. рублей.

По той же статье, но по факту хищения 170 млн рублей, бывшего депутата приговорили к лишению свободы на три года шесть месяцев. Штраф — 700 тыс. рублей.

Путём частичного сложения Фуглаеву в совокупности назначали окончательное наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев и штрафа в 900 тыс. рублей. Также по приговору суда бизнесмен не может руководить коммерческими компаниями два года шесть месяцев.

Кроме того, было принято решение зачесть в срок наказания время содержания Фуглаева под стражей, один день при этом считая за полтора. С учётом этого и того, что в СИЗО обвиняемый находится уже почти три года, бизнесмен может выйти на свободу значительно раньше.

Возможность обжаловать приговор появится в течение 15 суток с появления постановления. Решение суда Фуглаеву понятно, заявил он, отвечая на вопрос.

Ранее прокурор запросил для Фуглаева шесть лет лишения свободы. Бизнесмена обвиняли в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств. Сам он вину свою признал.

Я больше так не буду: последнее слово Сергея Фуглаева перед приговором суда
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