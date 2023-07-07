Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Напомним, что Сергея Фуглаева судили по нескольким статьям. Так, по ст. 159 ч. 4 УК РФ и по факту хищения 70 млн рублей Фуглаева приговорили к лишению свободы сроком на три года. Также бизнесмену назначили штраф в 500 тыс. рублей.
По той же статье, но по факту хищения 170 млн рублей, бывшего депутата приговорили к лишению свободы на три года шесть месяцев. Штраф — 700 тыс. рублей.
Путём частичного сложения Фуглаеву в совокупности назначали окончательное наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев и штрафа в 900 тыс. рублей. Также по приговору суда бизнесмен не может руководить коммерческими компаниями два года шесть месяцев.
Кроме того, было принято решение зачесть в срок наказания время содержания Фуглаева под стражей, один день при этом считая за полтора. С учётом этого и того, что в СИЗО обвиняемый находится уже почти три года, бизнесмен может выйти на свободу значительно раньше.
Возможность обжаловать приговор появится в течение 15 суток с появления постановления. Решение суда Фуглаеву понятно, заявил он, отвечая на вопрос.
Ранее прокурор запросил для Фуглаева шесть лет лишения свободы. Бизнесмена обвиняли в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств. Сам он вину свою признал.