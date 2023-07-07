Экономист Бархота назвал утопией идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как информирует издание gazeta.ru, по словам экономиста, денежные переводы между физлицами представляют собой важный элемент комиссионных доходов финансовой организации. В случае их выпадания произойдут изменения в экономике транзакционных сервисов.
По словам Бархоты, при отмене комиссии денежные переводы станут безвозмездной услугой, что приведет к снижению стабильности остатков на счетах банков. В результате кредитно-финансовые организации задумаются о снижении ставок по накопительным продуктам, что неблагоприятно повлияет на вкладчиков.
Эксперт отметил, что также следует помнить о законе сохранения энергии. По его словам, ранее Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудных счетов. В итоге банки приняли решение компенсировать выпадающие доходы частью страховых доходов. В случае единоразовой отмены комиссии за денежные переводы клиенты банков будут платить за другие продукты и услуги кредитно-финансовых организаций, поэтому их расходы останутся неизменными.
В заключение Бархота заявил, что Центробанку следует поддерживать конкуренцию в основном в отрасли качества финансовых услуг. По его словам, для создания качественных сервисов требуется вкладывать в инфраструктуру и эти вложения должны как-то окупаться.