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Экономист Бархота назвал утопией идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

7 июля 2023, 15:11
Фото: 1MI
Банк России инициировал отмену комиссии за денежные переводы между физическими лицами. Экономист Андрей Бархота раскритиковал идею регулятора и назвал ее утопией.

Как информирует издание gazeta.ru, по словам экономиста, денежные переводы между физлицами представляют собой важный элемент комиссионных доходов финансовой организации. В случае их выпадания произойдут изменения в экономике транзакционных сервисов.

По словам Бархоты, при отмене комиссии денежные переводы станут безвозмездной услугой, что приведет к снижению стабильности остатков на счетах банков. В результате кредитно-финансовые организации задумаются о снижении ставок по накопительным продуктам, что неблагоприятно повлияет на вкладчиков.

Эксперт отметил, что также следует помнить о законе сохранения энергии. По его словам, ранее Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудных счетов. В итоге банки приняли решение компенсировать выпадающие доходы частью страховых доходов. В случае единоразовой отмены комиссии за денежные переводы клиенты банков будут платить за другие продукты и услуги кредитно-финансовых организаций, поэтому их расходы останутся неизменными.

В заключение Бархота заявил, что Центробанку следует поддерживать конкуренцию в основном в отрасли качества финансовых услуг. По его словам, для создания качественных сервисов требуется вкладывать в инфраструктуру и эти вложения должны как-то окупаться.

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