Экономист Бархота назвал утопией идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Эксперт отметил, что также следует помнить о законе сохранения энергии. По его словам, ранее Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудных счетов. В итоге банки приняли решение компенсировать выпадающие доходы частью страховых доходов. В случае единоразовой отмены комиссии за денежные переводы клиенты банков будут платить за другие продукты и услуги кредитно-финансовых организаций, поэтому их расходы останутся неизменными.