Что такое менингококковая инфекция и чем она опасна

Но не всё так безобидно. Безвредная бактерия может превратиться в убийцу и поражать мозг или нервную систему человека вплоть до летального исхода. Почему так происходит и что служит триггером для возбудителя, до сих пор не ясно. Учёные из Швеции предположили, что опасному превращению способствуют так называемые сигнальные молекулы в органах человека. Как выявили учёные, это может быть молочная кислота. Её повышенная концентрация в клетках способствует активному росту и рассеиванию микробов. Учёные сравнивают этот процесс с делениями клеток рака.