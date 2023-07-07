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Что такое менингококковая инфекция и чем она опасна

7 июля 2023, 10:22
Фото: 1MI

Онищенко: заразиться менингитом через посылку Ozon невозможно

Корреспондент Бел.Ру разобралась, чем опасно заболевание, как оно протекает и кто находится в зоне риска. Ранее вспышка инфекции среди сотрудников сортировочного центра Ozon в Екатеринбурге привела к смерти нескольких человек.

Менингококковая инфекция представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis. Протекает болезнь с различными проявлениями — от бессимптомного носительства и воспаления слизистых оболочек носа и глотки до тяжёлых форм гнойного менингита с поражением различных органов и систем.

На данный момент известны 13 типов инфекции, шесть из них вызывают тяжёлые формы заболевания. Естественный резервуар Neisseria meningitidis находится в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.

Интересно, что в 70-80% случаев заражение происходит от человека, который сам не болеет, но может заразить других людей. Примерно 25% взрослых являются переносчиками инфекции, но об этом не знают.

Инфекция активна круглый год, обычно заболеваемость растёт с февраля по апрель. Менингококки быстро погибают во внешней среде, при низкой температуре и под ультрафиолетом. Риск получить инфекцию, пройдя мимо носителя или заболевшего человека, крайне мал. Гораздо больше вероятность заболеть при длительном и тесном контакте.

Но не всё так безобидно. Безвредная бактерия может превратиться в убийцу и поражать мозг или нервную систему человека вплоть до летального исхода. Почему так происходит и что служит триггером для возбудителя, до сих пор не ясно. Учёные из Швеции предположили, что опасному превращению способствуют так называемые сигнальные молекулы в органах человека. Как выявили учёные, это может быть молочная кислота. Её повышенная концентрация в клетках способствует активному росту и рассеиванию микробов. Учёные сравнивают этот процесс с делениями клеток рака.

Фото: 1MI

По данным Роспотребнадзора, с 2010 по 2021 год подтверждено 6684 случая заболевания в России. Чаще всего болеют молодые люди. Заразиться от животных нельзя, возбудитель вируса живёт лишь в организме человеке. Передача происходит при близком контакте или через предметы домашнего обихода.

Кто в группе риска?

  • новорождённые и дети младшего возраста (повышенный риск заражения сохраняется до пяти лет);
  • пожилые люди;
  • люди с ослабленным иммунитетом и иммунодефицитом;
  • коллективы с высокой плотностью сотрудников;
  • пациенты, которым проводились манипуляции на мозге;
  • медицинские работники, врачи-инфекционисты, микробиологи;
  • путешественники, туристы;
  • проживающие в интернатах, общежитиях.

Как протекает заболевание?

Болезнь развивается стремительно. Инкубационный период может длиться до 10 дней, чаще всего первые симптомы появляются через 1-3 дня. Резко поднимается температура до 38-39 градусов, миндалины и задняя стенка носоглотки краснеют, из носа идут обильные выделения из слизи и гноя. Классический симптом инфекции — острая головная боль и перенапряжение, мышц спины и затылка. Взрослые могут жаловаться на боль и судороги в спине.

Как лечиться?

У большинства болезнь протекает бессимптомно или как обычная ОРВИ, диагноз можно поставить только при лабораторном исследовании. При раннем диагностировании заболевание поддаётся лечению антибиотиками без последствий. Важно, чтобы пациент как можно скорее обратился в больницу и сдал анализы. Летальный исход в тяжёлых случаях происходит в 50%. В качестве профилактики рекомендуют вакцинацию. Препарат вводят один раз, вакцина хорошо переносится, иммунитет сохраняется на десять лет.

Вспышка инфекции в Екатеринбурге на складе Ozon

О случаях заболевания среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге стало известно 5 июля. Об этом сообщил минздрав региона. По официальным данным, заболевание подтвердили у восьми человек, двое из них, 21-летняя девушка и 46-летний мужчина, скончались. Санитарные врачи определили границы очагов, установили контактирующих с заболевшими лиц, взяли у них анализы. Сотрудников склада сразу провакцинировали — привились уже более ста человек. Сейчас распределительный центр продолжает работу.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что заразиться менингитом через посылку Ozon невозможно. Покупатели не рискуют даже в том случае, если посылка была отправлена инфицированным сотрудником. Дело в том, что возбудитель инфекции неустойчив к окружающей среде, под воздействием прямых солнечных лучей он живёт всего несколько минут, после чего распадается. Находиться вне человеческого организма бактерия способна не более 30 минут.

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#Таисия Некрасова#Инфекция#Бактерии#Заболевание#Менингококковая инфекция#Медицина
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