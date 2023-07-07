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Белгородцы с начала года стали чаще вступать в брак

7 июля 2023, 06:56
Фото: 1MI
За январь–апрель 2023 года в области зарегистрировали 2308 браков. Это на 264 больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Белгородстат.

В Белгородской области за январь–апрель зарегистрировали 2308 браков. Это на 264 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Белгороде за первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 605 браков и 472 развода. На 1000 браков пришлось 780 разводов.

Что касается рождаемости, в январе–апреле 2023 года в Белгородской области родилось 3279 детей. Из этого числа в Белгороде на свет появилось 792 младенца. Естественная убыль населения в областном центре составила 641 человек.

Сообщается также, что за январь–апрель текущего года в Белгород прибыло 3759 человек.

Ранее стало известно, что в Белгородской области на 17% уменьшилась смертность. По итогам первого квартала года в регионе скончались 5,3 тыс. человек.

В Белгородской области на 17% уменьшилась смертность
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#Таисия Некрасова#Белгородстат#Население#Убыль населения#Общество#Белгородская область#Белгород#Брак#Рождаемость#Развод
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