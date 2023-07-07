Белгородцы с начала года стали чаще вступать в брак

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Белгородской области за январь–апрель зарегистрировали 2308 браков. Это на 264 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Белгороде за первые четыре месяца 2023 года зарегистрировали 605 браков и 472 развода. На 1000 браков пришлось 780 разводов.
Что касается рождаемости, в январе–апреле 2023 года в Белгородской области родилось 3279 детей. Из этого числа в Белгороде на свет появилось 792 младенца. Естественная убыль населения в областном центре составила 641 человек.
Сообщается также, что за январь–апрель текущего года в Белгород прибыло 3759 человек.
Ранее стало известно, что в Белгородской области на 17% уменьшилась смертность. По итогам первого квартала года в регионе скончались 5,3 тыс. человек.