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Белгородского губернатора Гладкова попросили помочь «поморить тараканов»

7 июля 2023, 12:15
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Шебекино капитально отремонтируют бывшее общежитие

Губернатор заявил, что ему необходимо организовать работу по восстановлению повреждённого жилья. Остальными вопросами должны заниматься управляющие компании.

В Шебекино отремонтируют многоквартирный дом — бывшее общежитие. Находится МКД на улице Ленина, 58. Сегодня утром, 7 июля, губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями. Встречу он анонсировал ранее в своём Telegram-канале.

Как заявил глава региона, первая фраза, которую он услышал, его удивила. Жители попросили помочь «поморить тараканов». По мнению Гладкова, в данном случае тараканы — далеко не главная проблема. Да и заниматься вопросом должна УК.

«Это задача управляющей компании и муниципального образования. Моя задача — организовать работу по восстановлению повреждённого жилья. При всём уважении ко всем проблемам, которые есть в каждом доме», — отметил глава региона.

До 1 августа в доме будет перекрыта крыша и установлены стеклопакеты. Затем строители начнут восстанавливать пострадавшие квартиры. В следующем году дом капитально отремонтируют. Он попал в программу капремонта МКД, ранее имевших статус общежитий.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Шебекино#Восстановление домов#Город#Приграничье#Разрушения#Мкд#Бывшее общежитие#Капремонт#Тараканы
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