Белгородского губернатора Гладкова попросили помочь «поморить тараканов»

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Шебекино отремонтируют многоквартирный дом — бывшее общежитие. Находится МКД на улице Ленина, 58. Сегодня утром, 7 июля, губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями. Встречу он анонсировал ранее в своём Telegram-канале.
Как заявил глава региона, первая фраза, которую он услышал, его удивила. Жители попросили помочь «поморить тараканов». По мнению Гладкова, в данном случае тараканы — далеко не главная проблема. Да и заниматься вопросом должна УК.
«Это задача управляющей компании и муниципального образования. Моя задача — организовать работу по восстановлению повреждённого жилья. При всём уважении ко всем проблемам, которые есть в каждом доме», — отметил глава региона.
До 1 августа в доме будет перекрыта крыша и установлены стеклопакеты. Затем строители начнут восстанавливать пострадавшие квартиры. В следующем году дом капитально отремонтируют. Он попал в программу капремонта МКД, ранее имевших статус общежитий.