Белгородский цемзавод не объяснил причины отказа от иска к министерству в Крыму

При этом в ведомстве добавили, что собственником и учредителем санатория для детей и детей с родителями «Орлёнок» является Республика Крым в лице министерства здравоохранения Республики. А на вопрос, является ли ЗАО «Белгородский цемент» совладельцем данного санатория ответ мы не получили, поскольку «вопрос не входит в компетенцию министерства».