Белгородский цемзавод не объяснил причины отказа от иска к министерству в Крыму

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Напомним, ранее стало известно, что ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. Компания попросила выделить долю в санатории «Орлёнок» и взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей Белгородскому цемзаводу, и рыночной стоимостью выделяемого имущества в размере 32,9 млн рублей. Но в начале июня 2023 года Белгородский цемзавод от иска отказался.
Чтобы выяснить причины отказа, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в ЗАО «Белгородский цемент» и крымское ведомство. Из министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым мы получили ответ.
В нём было сказано, что ЗАО «Белгородский цемент» действительно обратилось в суд с иском к ведомству. Причина — выдел доли, взыскание разницы между рыночной стоимостью доли, принадлежащей ЗАО «Белгородский цемент»? и рыночной стоимостью выделяемого имущества в размере 32,9 млн рублей.
В ответе также было сказано, что Белгородский цемент от иска отказался, поэтому производство по делу прекратили.
При этом в ведомстве добавили, что собственником и учредителем санатория для детей и детей с родителями «Орлёнок» является Республика Крым в лице министерства здравоохранения Республики. А на вопрос, является ли ЗАО «Белгородский цемент» совладельцем данного санатория ответ мы не получили, поскольку «вопрос не входит в компетенцию министерства».
Что касается ЗАО «Белгородский цемент», в установленный законом срок ответ на официальный запрос Бел.Ру не получило. А по указанному на официальном сайте номеру никто не отвечает.
Справка. «Санаторий для детей и детей с родителями „‚Орлёнок‘“» работает в Евпатории (Республика Крым) с 1994 года. Руководитель — Дмитрий Татевосян. Учредителем является министерство здравоохранения Республики Крым.