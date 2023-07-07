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Белгородец заказал убийство неприятеля за 1 млн рублей, но посредник сдал его полиции

7 июля 2023, 07:28
Фото: 1MI

В Белгороде предотвратили заказное убийство

33-летнего жителя Белгорода обвиняют в приготовлении убийства по найму. Чтобы избавиться от недруга, мужчина был готов заплатить 1 млн рублей. Подробности уголовного дела сообщает региональный СК.

Белгородец хотел убить недруга и попытался нанять киллера, однако мужчину сдали правоохранительным органам. За убийство житель областного центра был готов заплатить 1 млн рублей. Фигуранта обвиняют в приготовлении к убийству по найму.

Как считает следствие, совершить убийство 31-летнего знакомого чужими руками злоумышленник хотел из-за затяжного конфликта. Белгородец обратился к другому своему знакомому и попросил найти человека, готового убить за деньги. Фигурант показал приятелю фото жертвы, номер и марку машины, рассказал, где он обычно паркуется.

Посредник понял серьёзность намерений заказчика и обратился в полицию. Следующие действия совершали под контролем оперативников. За несколько встреч, которые произошли между так называемым посредником и заказчиком, последний рассказал, что жертва находится за пределами РФ.

Фигурант уголовного дела тогда же заявил, что готов заплатить за убийство 1 млн рублей. Позже посредник сообщил, что нашёл киллера. Мужчина заплатил ему аванс в размере 100 тыс. рублей.

Спустя время помощник полиции сообщил знакомому, что убийство совершено. 5 июля они встретились для выплаты гонорара. Тогда же обвиняемого задержали.

Следствие настаивает на его заключении под стражу. Расследование продолжается.

Видео: СУ СК РФ по Белгородской области
Жительница Шебекинского района наняла киллера для убийства жены любовника
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