Белгородец заказал убийство неприятеля за 1 млн рублей, но посредник сдал его полиции

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Белгородец хотел убить недруга и попытался нанять киллера, однако мужчину сдали правоохранительным органам. За убийство житель областного центра был готов заплатить 1 млн рублей. Фигуранта обвиняют в приготовлении к убийству по найму.
Как считает следствие, совершить убийство 31-летнего знакомого чужими руками злоумышленник хотел из-за затяжного конфликта. Белгородец обратился к другому своему знакомому и попросил найти человека, готового убить за деньги. Фигурант показал приятелю фото жертвы, номер и марку машины, рассказал, где он обычно паркуется.
Посредник понял серьёзность намерений заказчика и обратился в полицию. Следующие действия совершали под контролем оперативников. За несколько встреч, которые произошли между так называемым посредником и заказчиком, последний рассказал, что жертва находится за пределами РФ.
Фигурант уголовного дела тогда же заявил, что готов заплатить за убийство 1 млн рублей. Позже посредник сообщил, что нашёл киллера. Мужчина заплатил ему аванс в размере 100 тыс. рублей.
Спустя время помощник полиции сообщил знакомому, что убийство совершено. 5 июля они встретились для выплаты гонорара. Тогда же обвиняемого задержали.
Следствие настаивает на его заключении под стражу. Расследование продолжается.