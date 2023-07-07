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Белгородец ударил бывшую жену ведром по лицу и попал под суд

7 июля 2023, 10:51
Фото: 1MI
К административной ответственности привлечён 36-летний житель Старооскольского горокруга. Мужчина нанёс побои бывшей супруге и её сестре во время конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба Старооскольского районного суда.
Сюжет
Суд

Происшествие случилось 25 мая текущего года. Во время ссоры мужчина ударил по лицу бывшей жены пластиковым ведром. Двумя днями ранее он избил и сестру экс-супруги.

Установлено, что инициатором конфликтов был мужчина. Его вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и результатами экспертиз.

Суд учёл наличие малолетних детей, признание вины и раскаяние подсудимого и смягчил ответственность. Мужчину признали виновным в совершении двух административных правонарушений. Ему назначили штрафы в размере 5 тыс. рублей каждый.

Постановления Старооскольского районного суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителя Старого Оскола приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство и покушение на убийства. Выпивший мужчина выстрелил в людей из охотничьего ружья.

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