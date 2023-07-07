Белгородец ударил бывшую жену ведром по лицу и попал под суд

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Происшествие случилось 25 мая текущего года. Во время ссоры мужчина ударил по лицу бывшей жены пластиковым ведром. Двумя днями ранее он избил и сестру экс-супруги.
Установлено, что инициатором конфликтов был мужчина. Его вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и результатами экспертиз.
Суд учёл наличие малолетних детей, признание вины и раскаяние подсудимого и смягчил ответственность. Мужчину признали виновным в совершении двух административных правонарушений. Ему назначили штрафы в размере 5 тыс. рублей каждый.
Постановления Старооскольского районного суда не вступили в законную силу.
Ранее сообщалось, что жителя Старого Оскола приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство и покушение на убийства. Выпивший мужчина выстрелил в людей из охотничьего ружья.