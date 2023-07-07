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Аномальная жара и грозы встретят белгородцев в субботу

7 июля 2023, 11:31
Фото: 1MI
Ночью и днём возможны дожди. Вместе с тем 8 июля в регионе по-прежнему будет жарко, предупреждает МЧС.
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Погода

В субботу, 8 июля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит +17…+22 °С. Ветер северной четверти 6-11 м/с. В тёмное время суток возможны кратковременные дожди.

Днём столбик термометра поднимется до +27…+32 °С. Скорость ветра составит 9-14 м/с. Днём также возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

В Белгороде температура воздуха ночью составит +20 °С. Днём потеплеет до +29 °С. Возможен дождь.

Дождливо в Белгороде будет и в воскресенье, 9 июля. Однако жара спадёт: днём столбик термометра опустится до +23 °С.

Сильная жара надвигается на Белгородскую область
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#Жара#Гроза#Аномальная жара#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Общество#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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