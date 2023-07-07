Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В субботу, 8 июля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит +17…+22 °С. Ветер северной четверти 6-11 м/с. В тёмное время суток возможны кратковременные дожди.
Днём столбик термометра поднимется до +27…+32 °С. Скорость ветра составит 9-14 м/с. Днём также возможны кратковременные дожди, местами с грозами.
В Белгороде температура воздуха ночью составит +20 °С. Днём потеплеет до +29 °С. Возможен дождь.
Дождливо в Белгороде будет и в воскресенье, 9 июля. Однако жара спадёт: днём столбик термометра опустится до +23 °С.