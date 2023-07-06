Вячеслав Гладков высказался о единовременной выплате ветеранам боевых действий

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В регионе в текущем году официально утвердили День ветеранов боевых действий — 1 июля. Во время прямой линии губернатор Вячеслав Гладков рассказал о единовременной выплате, которая положена данной категории граждан.
Глава региона отметил, что решение о назначении выплаты в 10 000 рублей для ветеранов боевых действий утверждает каждый муниципалитет региона в отдельном порядке.
Это решение органы местного самоуправления принимают самостоятельно. И я считаю, что это очень правильная инициатива. Речь идёт об обязательствах перед людьми, которые выполнили свой гражданский и воинский долг. Помогать им конечно нужно.
Вячеслав Гладков
Средства ветераны боевых действий получили уже в 15 муниципалитетах области. Ещё в пяти районах выплаты произведут до конца текущего года. Стоит отметить, что в восьми муниципалитетах предусмотрена ежегодная единовременная выплата.
А в Ивнянском районе и Шебекинском горокруге единовременные выплаты 10 000 рублей в 2023 году пока не предусмотрены.
В областном правительстве отметили, что в текущем году средства получат не менее 11,5 тысячи ветеранов боевых действий, которые проживают на территории Белгородской области.