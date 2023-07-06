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Вячеслав Гладков высказался о единовременной выплате ветеранам боевых действий

6 июля 2023, 12:57
Фото: Правительство Белгородской области
О положенных выплатах глава региона рассказал в ходе прямой линии. Средства уже перечислили ветеранам боевых действий в 15 муниципалитетах Белгородской области.
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Выплаты

В регионе в текущем году официально утвердили День ветеранов боевых действий — 1 июля. Во время прямой линии губернатор Вячеслав Гладков рассказал о единовременной выплате, которая положена данной категории граждан.

Глава региона отметил, что решение о назначении выплаты в 10 000 рублей для ветеранов боевых действий утверждает каждый муниципалитет региона в отдельном порядке.

Это решение органы местного самоуправления принимают самостоятельно. И я считаю, что это очень правильная инициатива. Речь идёт об обязательствах перед людьми, которые выполнили свой гражданский и воинский долг. Помогать им конечно нужно.
Вячеслав Гладков

Средства ветераны боевых действий получили уже в 15 муниципалитетах области. Ещё в пяти районах выплаты произведут до конца текущего года. Стоит отметить, что в восьми муниципалитетах предусмотрена ежегодная единовременная выплата.

А в Ивнянском районе и Шебекинском горокруге единовременные выплаты 10 000 рублей в 2023 году пока не предусмотрены.

В областном правительстве отметили, что в текущем году средства получат не менее 11,5 тысячи ветеранов боевых действий, которые проживают на территории Белгородской области.

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#Кристина Семенчук#Ветераны боевых действий#Выплаты#Прямой эфир#Назначение#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Гладков
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